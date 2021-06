On vous l'avait affirmé par une interrogation qui voulait signifier qui du Maroc ou de l'Algérie allait sourire «jaune» et verser de grosses larmes à la fin du match de mardi dernier, dans notre édition du même jour: Des Verts en noir et blanc ou en technicolor? Eh ben, oui! Des larmes? Il y en a eu des deux côtés: de joie incommensurable chez les «Fennecs», Med Lacète, en tête et à genoux SVP, et de déception, chez nos éternels voisins de l'Ouest, dont le jeune qui a raté peut-être le penalty de la qualification, que personne n'est venu consoler, pour lui murmurer que ce n'est là qu'une partie de foot et que ce n'était pas la fin du monde!

Voilà, c'est fait. L'Algérie a éliminé aux tirs aux buts le Maroc! On écrira des milliers et des milliers de rudes et durs commentaires, ceux qui encensent les nôtres, ou bien ceux qui descendent en flammes les vaincus de la journée, de mielleux, doucereux, encourageants et ceux dont les senteurs se feront humer à Casa, à Oujda, à Fès (gauche et droite), mais les dieux du stade en ont décidé autrement! Oui, les Marocains ont brillé par leur jeu collectif! Oui, oui, oui! Mais les nôtres ont scintillé par la technique individuelle, leur «assourdissant» silence, quand les enfants de l'Atlas et du Rif monopolisaient à leur guise, le cuir, surtout après l'expulsion justifiée de leur joueur (n'est-ce pas Monsieur l'entraîneur Si Abdallah?) D'ailleurs, en fin de match, il est tombé sur l'arbitre irakien, gratuitement, car les temps morts comptent pour du beurre, selon lui! La haute valeur du but égalisateur, signé Samy Mahour, est à elle seule éloquente! Un but de classe, avec ces deux passes millimétrées et le tir dans la lucarne droite du jeune keeper-goal des «blancs» resté sans réaction! Le harcèlement continu des «Verts», dont Issam, Yassine, Abdelkrim le «bulldozer» et Adam, a eu le dessus finalement sur la solide défense des Marocains qui se sont finalement inclinés sur un très joli but. Ounass a été «Akram» dans la vigilance devant les nombreux mais désordonnés rush des m'rarkas qui ont été franchement sonnés après l'égalisation à la 93ème minute de jeu. La séance des tirs au but, en aura été la plus grande illustration! Le premier tireur a été très mal inspiré puisqu'il vit son tir mou être bloqué à temps par ce petit jeune de diable d' Akram Ounès! Anass, le brun et très grand

(de taille) capitaine de l'équipe marocaine, a été le 1er tireur, mais Ounès, était là, à la parade, car il a été surtout, imperturbable, vigilant et sûr de lui, comme pour lui signifier définitivement, que les «dernières nouvelles sont toujours ramenées par le dernier arrivé, et que «rira bien qui rira le dernier!» En effet, au vu de la chasse aux buts engagée par les «Lions de l'Atlas» et les «jeunes Fennecs», la série de tirs de penalties, a confirmé la suprématie de l'EN d'Algérie, qui, malgré le manque flagrant de cohésion, a su pallier la tare, par une insolente et éclatante classe individuelle, qui laisse rêveur quant au futur de ces jeunes à prendre sérieusement en main, par d'abord, des mesures drastiques, pouvant à même les accompagner tout au long de leur long et néanmoins, parcours parsemé d'épines. Car, disons-le, tout de suite, et avant que les mauvaises langues ne se délient dans les jours à venir, les larmes du sérieux et très compétent Med Lacète, l'entraîneur des U20, qui a salué la qualif' avec deux génuflexions, comme pour remercier l'Eternel de les avoir préservés d'une honteuse élimination, car avec leurs 15 buts inscrits précédemment, les adversaires, se sont promis de ne faire des petits «Fennecs» qu'une bouchée à avaler, avant d'être bouffés tout cru par les menus et apparemment inoffensifs, «guerriers du désert»! Nous avions ressenti que les génuflexions ont été pour tout le monde, un vrai émouvant spectacle et un appel aux responsables de la FAF, pour qu'ils réfléchissent longuement avant de s'en prendre au staff, et par ricochet, au sélectionneur national! Nous n'en sommes heureusement, pas encore là!

Mais il fallait l'écrire noir sur blanc, afin que l'on ne dise jamais, qu'on ne savait pas, au cas d'un sacre mérité ou, et nous ne souhaitons pas, d'une sortie lors du prochain tour, ne touchons pas aux techniciens algériens, qui bossent sincèrement, car, compétents, et de quelque bord qu'ils soient!

La nécessaire et lourde série de tirs aux buts n'a pas tellement, été un calvaire tant nos jeunes joueurs désignés pour la mission, étaient sereins et confiants. Confiants, ils l'étaient durant tout le match et ont failli fermer à la 29ème minute lorsqu'ils ouvrirent le score à la suite d'une grosse faute des nôtres en pleine surface de réparation!

Du coup, les «Verdrons» se sont fait plaisir, par de brillantes mais inefficaces actions individuelles, d'abord, sans lâcher prise, jusqu'à ce que trois joueurs «verts» ont construit un bel échange de balle, commencé à l'entrée de la surface de réparation marocaine, qui vit un joueur centrer sur le côté droit de son attaque, où se trouvait à l'affût le petit de taille qui recentra au milieu, et là, le n° 10 qui reprit dans la lucarne droite du gardien «maroki» qui ne fit qu'accompagner le cuir, des yeux.

Sans nous oublier, le peuple du foot, et surtout ceux qui vous lancent de sacrés et inévitables: «One, two, three, viva l'Algirai», évidemment! Les couses folles, l'indescriptible mêlée et les multiples embrassades finies, on pense déjà au prochain adversaire, quel qu'il soit! Bravo à tous. Bonne continuation, aux ½ finales, face aux Comores ou à... Oh, non! De grâce, pas encore une autre «équipe soeur-ennemie», la... Tunisie (décidément) avant de...