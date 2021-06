Les protégés de Med Lacète, le sélectionneur des U20 se sont qualifiés, samedi dernier, au mignon stade vide du Caire, (Egypte), à cause de la pandémie de Covid-19, au prochain tour de la Coupe arabe. Hélas, la plupart des fans des Verts, ne le sont que pour les champions d'Afrique 2019, sacrés au pays des Pharaons et dont tout le monde gardera un souvenir impérissable, du seul fait, que le trophée a été ramené haut la main, et fêté à Alger! Donc, les jeunes jouent et gagnent dans l'indifférence presque quasi générale! Or, les U20 se sont bel et bien qualifiés, la semaine dernière! Mais, à quel prix? L'appel au «coeur» et à l'amour aveugle de «Tamourth», alliés au talent individuel des jeunes capés, ameutés d'un peu partout à travers la planète. Ces petits légionnaires ont répondu présent pour défendre les couleurs nationales, alors qu'ils n'ont même pas eu le temps de s'adapter aux différents climats entourant l'EN. Quelles ont été les principales armes qui ont qualifié l'Algérie, contre le coriace team du Niger, dont le staff a failli évoquer le... Brésil pour motiver ses troupes! En parlant de qualification, précisons simplement que les Algériens n'avaient besoin, samedi, que d'un résultat nul, comme le diraient «bêtement» certains mauvais esprits... positifs!!! Le match se déroula selon le dispositif mis en place par le compétent et posé sélectionneur national, Med Lacète, après, certainement et sans aucun doute, concertation avec les autres membres du staff. Et le tour fut joué, grâce, surtout, à la «grinta» des jeunes qui savaient ce qui était attendu d'eux! La hargne fut alliée à l'insolente et criarde classe des Benaoum et autres Ait Ameur, Dougui, Ounas. Et lorsque l'arbitre siffla la fin des fougueuses explications sur le terrain, les malheureux nigériens remirent les pieds sur terre. En face, les nôtres prirent leur envol vers les courses folles, les interminables enjambées, les embrassades, les chaudes bises, les danses improvisées et les cris de libération des poitrines auparavant pressées par un incommensurable et presque mortel stress, qui ne disait pas son nom! Le match contre le Niger fini, place aux franches joutes face aux doux Marocains qui eux aussi, tâtonnent beaucoup plus qu'ils n'étalent un certain et convaincant gracieux allant, pétant et payant! Les mêmes soucis minent le boulot des coachs en place. Ces derniers doivent prier cinq fois par jour pour demander l'aide de l'Eternel, qui est très sollicité, afin d'exaucer les voeux des joueurs et membres des staffs en place! Le Maroc ne sera pas c'est sûr, ni le Brésil ni le... Cap Vert! Ce sera la partie des jeunes joueurs, ayant envie d'aller le plus loin possible dans cette joute, qu'est la Coupe arabe! Le voisin maghrébin s'est déjà farci Djibouti, L'Ouzbékistan et les Emirats arabes unis, de menues victimes qui n'avaient rien à présenter comme solides arguments. Ils ont joué au ralenti face aux trois équipes qui n'ont été que des victimes expiatoires! C'est pourquoi, tout comme les Algériens, les voisins de l'Ouest, ne sont pas assurément ravis de nous rencontrer, à ce stade de la compétition. Alors, méfions-nous, de ces ambitieux Marocains, qui voudront fermement avoir la peau du «Fennec» lequel, présenté aussi sous le brillant et farouche sobriquet de «guerriers du désert», va se défendre en attaquant, attaquant, attaquant à outrance, jusqu'à la victoire finale, puisque ces petits «Fennecs» doivent se comporter en véritables et redoutables «guerriers du désert», qui ne se trouve, à cette occasion, qu'à quelques encablures des sables de... Guizèh (Le Caire)!

Quelle aubaine donc pour cette bande de frais et aimables copains, nouvellement réunis et sagement remontés par un solide sélectionneur qui saura, en temps voulu remporter cette partie qui va l'envoyer directement en ¼ de finale de la Coupe arabe! Après le mardi, ce sera une autre grosse semaine de mûre réflexion autour des demi-finales, où, si tout va pour le mieux, les camarades de Bouaoun s'exhiberont et nous assisterons et verrons la finale en direct, Vista vision et technicolor, en fêtant la victoire finale...