La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) a nettement battu la Tunisie (2-0), samedi dernier, au stade international du Caire pour rejoindre l'Arabie saoudite en finale de cette compétition régionale. Les deux buts de la rencontre ont été marqués par Mohamed Rafik Omar (68' et 77'). Le sélectionneur algérien n'a effectué qu'un seul changement dans son «Onze» de départ par rapport au match précédent contre le Maroc, puisque Boulbina (Paradou AC) a remplacé Dougui (Queens Park Rangers). Sur cette belle pelouse du stade international du Caire, les Verts ont dominé légèrement la première mi-temps, mais faute de concentration à l'approche des buts ni Titraoui ni Bouaoune et encore moins Boubina n'ont pu concrétiser les belles occasions. Pendant ce temps, les Tunisiens procédaient par des contres, mais sans pouvoir véritablement inquiéter le gardien de but algérien Ouanes. Ainsi, les deux sélections ont terminé la première mi-temps sur un score de parité (0-0). Le niveau technique n'a vraiment pas été très élevé dans la mesure où c'est la course vers l'ouverture du score qui a pris le dessus sur la véritable construction des attaques afin de marquer plus facilement. De retour des vestiaires, les deux sélections s'échangeaient les attaques et on rate de très belles occasions de part et d'autre. Les joueurs des deux sélections confondaient vitesse et précipitation et c'est ce qui explique leurs différents ratages des occasions dont certaines ne demandaient qu'à être bien ajustées pour se concrétiser. On jouait la 68ème minute du jeu lorsque les Verts bénéficient d'un corner. Bien botté, le gardien de but Tunisien dégage la balle dans sa surface, mais, suivant bien l'action, le jeune attaquant Mohamed Rafik Omar reprend instantanément le cuir qui ne touche même pas terre pour l'envoyer au fond des filets tunisiens. Et c'est l'ouverture du score. La réaction des Tunisiens a été bien attendue après être menés au score, mais ni Abid ni Semana, entre autres n'ont pu égaliser. Les Verts réagissent dès la perte de balle des Tunisiens. Et on jouait la

77e minute du jeu, lorsque le même jeune Mohamed Rafik Omar récupère une balle dans les 20 mètres, plein axe. Il s'engouffre à l'intérieur de la surface de réparation en dribblant plusieurs défenseurs tunisiens avant de croiser son tir pour marquer le second but des Verts et ainsi son doublé durant cette partie. Les joueurs du selectionneur, Mohamed Lacete, tiennent donc bien leur victoire. Mais, il faut aussi bien gérer cet avantage jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. C'est ce que font justement les joueurs algériens pour terminer la partie sur ce score de deux buts à zéro. Ainsi, les joueurs du coach Lacete et son staff retrouveront en finale l'Arabie saoudite, vainqueur de l'Egypte, sur le terrain de cette dernière (3-2). En effet, l'Arabie saoudite a atteint la finale, après avoir battu l'équipe égyptienne par trois buts à deux. L'équipe saoudienne a ouvert la marque à la 26e minute du jeu grâce au joueur Abdullah Radeef. Pas plus de deux minutes plus tard, c'est le milieu de terrain Abdulaziz Al-Aliwa qui réussit à ajouter le deuxième but de l'équipe saoudienne. L''équipe égyptienne a réussi à réduire la marque avant la fin de la première mi-temps du match, soit à la (45+2) par Ahmad Charif. De retour des vestiaires, l'équipe égyptienne a bien réussi à marquer l'égalisation à la 51e minute, par l'intermédiaire d'Ahmad Abdelhamid, mais Suhaib Al-Zaid redonne l'avantage à l'équipe saoudienne qui termine donc cette partie avec ce score de 3-2 en sa faveur. Ainsi, l'Algérie rencontrera donc l'Arabie saoudite en finale sur cette même pelouse du stade international du Caire, mardi prochain 6 juillet.