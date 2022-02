La pandémie de Covid-19 a tellement perturbé le football, que les différentes périodes des transferts ne connaissent plus cette effervescence et des chiffres aussi spectaculaires qu'historiques. Chaque mercato, beaucoup de noms de joueurs algériens étaient cités, bien qu'une partie d'entre eux fût «gonflée» par des médias pour diverses raisons. Ainsi, et pour le mercato actuel, soit du côté européen qui a pris fin ou du côté algérien, qui vient de débuter, on note moins de transferts et donc moins d'argent qui circule.

Lundi à minuit, lors de la clôture du mercato d'hiver en Europe, on a remarqué parfaitement qu'il n'y a eu que très peu de mouvements, surtout du côté des internationaux algériens. La raison principale est le fait que la majorité d'entre eux ait opté pour la stabilité, alors que d'autres n'ont pas reçu d'offres. Cela se passe à l'approche de la double confrontation face au Cameroun, dans le cadre des matchs de barrage de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Deux internationaux algériens ont fait couler beaucoup d'encre lors de ce mercato et en particulier en Europe, surtout lors de la dernière journée.

Il s'agit des attaquants, Youcef Belaïli et Islam Slimani, et à un degré moindre, Mehdi Zeffane et Mohamed Farès. Mais, avant ces deux joueurs, il faut bien retenir le défenseur Mehdi Zeffane (19 sélections) qui, d'ailleurs, n'a pas été retenu par Belmadi pour la CAN-2021 au Cameroun. Il s'est engagé pour un contrat d'un an et demi avec la formation turque de Yeni Malatyaspor, en provenance de Krylia Sovetov (Russie) dans un transfert libre. L'ancien joueur de l'Olympique Lyon et du Stade Rennais compte bien saisir cette occasion pour relancer sa carrière dans un championnat qui donne plus de visibilité, avec bien évidemment l'objectif de retenir l'attention du coach Belmadi pour réintégrer les rangs des Verts, en vue des prochaines échéances. Il faut aussi ne pas oublier le défenseur de la Lazio de Rome (Série A italienne) Mohamed Farès qui, n'a pas disputé la CAN avec les Verts, en raison d'une blessure, lui, qui vient de rejoindre l'autre club italien du Torino, à titre de prêt avec option d'achat. Seulement, Farès a de nouveau été blessé, cette fois-ci victime d'une lésion des ligaments croisés antérieurs, ainsi qu'une atteinte du ménisque médial. Malheureusement pour lui, il est forfait pour le reste de la saison. Il a fallu attendre le dernier jour de la période du mercato d'hiver, pour enregistrer les deux principaux transferts, et qui concernent deux joueurs ayant pris part à la CAN-2021, à savoir Belaïli et Slimani. Le premier, dont le contrat avec Qatar SC a été résilié à l'amiable, a décidé de revenir en Europe, en signant un contrat de 5 mois renouvelable avec le Stade Brestois. Il s'agit de la 2e expérience de Belaïli

en France, après un court passage non concluant à Angers, lors de la saison 2017-2018. De son côté, Slimani, le meilleur buteur historique des Verts, a été obligé de quitter l'Olympique Lyon où il a eu beaucoup de difficultés à montrer tout son opportunisme en acceptant le retour au Sporting CP (Portugal), club qui lui avait permis de se distinguer pour sa 1ère expérience européenne (2013-2016).

Il est utile de rappeler qu'avec le Sporting, Slimani (33 ans) avait disputé 111 matchs, toutes compétitions confondues, et inscrit 57 buts, chose qui lui a permis de devenir l'un des joueurs les plus prolifiques de l'histoire de la formation lisboète. Ses performances réalisées au Sporting, lui ont valu un transfert record à Leicester City, alors champion d'Angleterre, mais l'ancien buteur du CR Belouizdad n'avait pas réussi à s'imposer au sein des Foxes, où il avait fait l'objet d'un prêt à Newcastle (2018), Fenerbahçe (2018-2019), et à l'AS Monaco (2019-2020). En janvier 2021, il avait rejoint l'OL pour un contrat de 18 mois, mais sans pour autant parvenir à s'imposer.

Il retourne donc au Sporting Portugal pour retrouver sa forme de buteur racé et ainsi être bien prêt pour la double confrontation, face au Cameroun en matchs de barrage du Mondial 2022 prévus en mars prochain.