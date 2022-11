En visite d'inspection au stade chahid Hamlaoui (Constantine) devant abriter une partie de la compétition du championnat d'Afrique des nations (CHAN) Algérie 2023, Le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Veron Mosengo-Omba, accompagné du chef de l'exécutif local, Abdelkhalak Seyouda et le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Djahid Zefizef, a indiqué que beaucoup de stades en Algérie sont «dotés d'installation de haut niveau» en mesure d'accueillir des compétitions de dimension mondiale.

De retour sur cette pelouse avant-hier, le SG de la CAF, Veron Mosengo-Omba a confirmé depuis Constantine que «beaucoup de stades algériens sont de classe Coupe du monde de la Fédération internationale de football (FIFA)». D'aucuns savent que pour organiser des compétitions à l'échelle, régionale, continentale ou international, il faut nécessairement des stades aux normes requises sur le plan planétaire. Et justement, l'Algérie étant organisatrice du prochain championnat d'Afrique des joueurs locaux, prévu l'année prochaine ainsi que candidate pour la CAN 2025, il est d'importance capitale de préparer les infrastructures nécessaires pour assurer ces compétitions. On se souvient qu'au mois de juin dernier, le directeur des statistiques et de la communication de la direction générale de la Protection civile, le colonel Farouk Achour, a affirmé, à Oran, que l'ensemble des infrastructures sportives et hôtelières concernées par les JM 2022 (Oran du 25 juin au 6 juillet) sont conformes aux normes de sécurité mondiales. Et les JM se sont d'ailleurs déroulés dans de très bonnes conditions. Ceci dit, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sebgag a même tenu à faire l'accent sur tout ce qui concerne les espaces et infrastructures de repos pour les spectateurs et les médias, pour rendre, avant d'ajouter que le stade d'Oran est apte à abriter dans le futur n'importe quelle compétition quelle que soit sa dimension. Et il se trouve que l'Etat ne ménage aucun effort pour mobiliser tous les budgets nécessaires à l'aménagement et la modernisation des infrastructures sportives. D'ailleurs le ministre a indiqué que «la vision du ministère de tutelle ne se limite pas aux préparatifs du CHAN 2023, mais également vise à rendre ces infrastructures sportives un legs et un acquis permanent à mettre à contribution dans toutes les occasions». Saluant l'Etat algérien qui a accepté d'organiser cette compétition, le SG de la CAF qui a également remercié les autorités locales qui veillent au bon déroulement des préparatifs relatifs à cet évènement, devant avoir lieu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, s'est dit «satisfait» de ce qu'il venait de voir au stade chahid Hamlaoui de Constantine. Mieux encore, le 25 octobre dernier; le ministre de l'Habitat Tarek Belaribi, a annoncé que l'Algérie continue de mener ses projets de construction des infrastructures sportives. Quatre nouveaux stades devraient être lancés dès 2023. Après Oran, Baraki, Douéra et Tizi Ouzou, de nouveaux stades devraient voir le jour en Algérie. Le 24 du même mois, le ministre de l'Habitat s'est penché sur ce sujet, en marge de sa visite à Alger pour la mise en service du stade du 5-Juillet. Ce projet des nouvelles enceintes de football concerne quatre villes algériennes. «... On se lancera dès 2023 dans la construction de 4 stades à Constantine, Annaba, Ouargla et Béchar. On a les compétences qu'il faut pour les construire nous-mêmes, aux dernières normes FIFA», a affirmé le responsable. Et avant-hier, le constat est fait par le SG de la CAF qui a qualifié de «magnifique» le stade chahid Hamlaoui de Constantine, en indiquant que la pelouse de ce stade répond aux normes permettant le déroulement de la compétition prévue dans environ 2 mois, dans les meilleures conditions. Saluant l'Etat algérien qui a accepté d'organiser cette compétition, le SG de la CAF qui a également remercié les autorités locales qui veillent au bon déroulement des préparatifs relatifs à cet évènement, devant avoir lieu du

13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, s'est dit «satisfait» de ce qu'il venait de voir au stade chahid Hamlaoui de Constantine. De son côté, le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Djahid Zefizef, a précisé que la visite d'inspection au stade chahid Hamlaoui de Constantine s'inscrit dans le cadre des opérations d'évaluation ciblant toutes les infrastructures, a indiqué que l'évaluation faite à Constantine était «très positive» aux plans, sportif, d'hébergement et d'accompagnement. À deux mois de la compétition CHAN 2023, il ne reste à Constantine que «certaines réserves de forme devant être levées avant la fin du mois de novembre courant», a souligné le même responsable.