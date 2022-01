On a coutume de dire que la Premier League ne se gagne pas pendant le Boxing Day, mais il faut tout de même l'admettre: Manchester City a profité de cette période des fêtes, fortement perturbée par le Covid-19 cette année, pour faire un pas important vers un 4e titre de champion en l'espace de 5 ans. Et pourtant, même leurs supporters s'accorderont à le dire, les hommes de Pep Guardiola ne méritaient pas de remporter le choc de la 21e journée samedi sur le terrain d'Arsenal (2-1), l'autre équipe en forme du moment et qui a longtemps joué sa partition à la perfection. Totalement bloqués par des Gunners qui ont joué sans complexes et ouvert le score par leur homme en forme, Bukayo Saka (31e), les Skyblues pouvaient même remercier Gabriel Martinelli, pas assez tueur dans le dernier geste, pour rentrer aux vestiaires avec un seul but de retard. Mais la faute de Granit Xhaka, qui a retenu Bernardo Silva avec le bras et permis à Riyad Mahrez d'égaliser sur penalty (57e) puis l'expulsion du défenseur central Gabriel dans la foulée suite à deux cartons jaunes largement évitables reçus coup sur coup, ont définitivement plombé le club londonien. Et les locaux ont fini par plier à la 93e minute sur un ballon cafouillé dans la surface et repris victorieusement par Rodri. Dur pour les hommes de Mikel Arteta, absent pour cause de test positif au Covid-19, qui ont longtemps réussi leur examen de passage face à un cador avant de déchanter. Mais ce succès arraché, le 11e consécutif en championnat, témoigne surtout de l'extraordinaire capacité de résilience de Manchester City, à l'image du sauvetage sur la ligne de Nathan Aké à 1-1. Brouillons comme rarement en première période, les Mancuniens seront parvenus à remporter un choc durant lequel ils n'auront absolument pas brillé, une caractéristique souvent présentée comme le propre d'un champion. Avec 11 points d'avance sur Chelsea (qui compte un match en moins) et 12 sur Liverpool (deux matchs en moins), qui s'affrontaient, hier, les Citizens ont en tout cas fait un pas de plus vers le titre et sérieusement mis la pression sur leurs deux poursuivants...