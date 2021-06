Carton plein pour l'Equipe nationale algérienne en cette fenêtre FIFA du mois de juin.

Avec trois victoires en autant de rencontres, les Algériens ont d'abord égalé le record africain d'invincibilité (26 matchs), après leur victoire face au Mali (1-0), avant de le battre, après le succès face à la Tunisie (2-0). Avant ces deux matchs, les Verts avaient étrillé la Mauritanie, au stade Mustapha Tchaker de Blida (4-1).

Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez continuent leur ascension fulgurante, depuis l'intronisation de Djamel Belmadi à la tête de la barre technique, notamment avec le sacre continental, en Egypte, en 2019. «Cela fait maintenant 3 ans que je suis avec ces joueurs. ils continuent d'avoir faim, de vouloir toujours progresser», a-t-il déclaré à l'issue du match face à la Tunisie, vendredi soir.

Commentant la prestation des siens lors de ce derby maghrébin, Belmadi fait savoir: «C'est un vrai derby, on l'avait dit, on savait que ça allait être un match difficile, contre une bonne équipe tunisienne, on a pris ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire la victoire.

C'était un bon match, âpre, pour nous pour plusieurs raisons: la confiance, pour cette invincibilité, la récompense du travail de ces joueurs.» Pour lui, son équipe a imposé son jeu en mettant en place un système tactique adéquat.

Ce stage prend, donc, fin et Belmadi se met aux bilans. Les satisfactions, en dehors des résultats obtenus, il y en a plusieurs. La dernière en date n'est autre que la prestation de haute facture des deux milieux de terrain, Ramiz Zerrouki et Harris Belkebla. Ceux-ci ont affiché une complémentarité qui ne fera que le bonheur de Belmadi, en prévision des prochaines sorties, à commencer par les éliminatoires du Mondial-2022, au Qatar.

Avec le retour de Bennacer, qui s'est fait opérer récemment, lequel vient s'ajouter à celui de Feghouli, Mahrez et autres Boulaya et Abeid, la sélection algérienne dispose d'un milieu royal qui a encore de beaux jours devant lui.

C'est ce que cherche Belmadi, afin de se maintenir sur la dynamique des victoires et, surtout, gagner des places au prochain classement FIFA, en prévision des matchs de barrages des qualification pour le rendez-vous qatari.