La sélection algérienne de football des joueurs A', renforcés par quelques éléments de l'équipe première, drivée par Madjid Bougherra, a plané sur la Coupe arabe qui s'est déroulée du 30 novembre au 18 du mois en cours, en arrachant le Trophée, avec un parcours sans faute. Un parcours qualifié d'«exceptionnel», puisque c'est la première fois de son histoire que l'Algérie a remporté ce trophée régional, ce qui a rappelé aux fans des Verts celui déjà acquis en 2019 par l'équipe drivée par Djamel Belmadi.

Et d'aucuns spécialistes et observateurs ont fait remarquer que Bougherra suit parfaitement les pas de Belmadi. Au mois de juin dernier, Belmadi avait décidé de prolonger son séjour en Algérie pour superviser les joueurs locaux, en vue de renforcer la sélection nationale par de nouveaux éléments susceptibles d'apporter un plus. En effet, après avoir assisté au match entre l'Algérie A' et le Liberia, Belmadi, était présent au stade du 20-Août, pour voir la rencontre entre le CR Belouizdad et l'AC Paradou (1-0). Le technicien algérien veut, comme il l'a toujours dit, donner à chaque joueur sa chance en prévision des prochains rendez-vous.

Ce qui montre que Belmadi est aussi très impliqué dans l'évolution de l'équipe nationale des joueurs locaux. D'ailleurs, Bougherra lui-même confirmera: «J'apprends beaucoup de Belmadi depuis plusieurs années.

On tente d'inculquer aux joueurs des deux sélections A et A', le même état d'esprit et la même philosophie de jeu pour réussir leurs projets étroitement liés.». Nommé en juin 2020 à la tête des A', Bougherra avait entamé un profond travail de prospection lui ayant permis d'enchaîner, cet été, quatre succès de rang face au Liberia (5-1), la Syrie (2-1), le Burundi (3-0) et le Bénin (3-1), avant de s'incliner, ce mois-ci, en amical aux Émirats face à la Nouvelle-Zélande (2-1).

Un bilan remarquable qui met en avant un groupe composé, majoritairement, de jeunes talents du championnat algérien qui tranche profondément avec le groupe sélectionné par l'ancien capitaine des Verts pour la Coupe arabe. Une liste qui comprend cinq éléments évoluant cette saison en Ligue 1 algérienne, à savoir la paire de milieux du CRB Draoui et Mrezigue, ainsi que le quatuor du PAC, Medjadel, Bouguerra Titraoui et Zerrouki. Plusieurs joueurs, notamment l'inamovible «maître à jouer», Yacine Brahimi devraient bien figurer dans la liste des 23 que Belmadi devrait dévoiler pour participer à la prochaine CAN au Cameroun, en janvier prochain. D'ailleurs, on sera fixé sur l'effectif que Belmadi s'apprête à mettre en place, durant cette CAN, pour défendre le titre continental arraché par les Verts en 2019 au Caire, lors du prochain stage qui débutera le 27 du mois en cours.

Un chèque de 5 millions de dollars pour l’Algérie

L’Algérie sacrée Championne arabe de football 2021, après sa victoire samedi à Doha en finale,devant la Tunisie (2-0 AP) empochera un chèque de 5 millions de dollars. La Tunisie percevra, de son côté, une prime de 3 millions de dollars, alors que le Qatar 3e et l’Egypte 4e recevront respectivement 2 et 1,5 millions de dollars. L’Algérie, qui succède au Maroc au palmarès de la compétition, a remporté pour la 1ère fois, la Coupe arabe de la FIFA 2021, en battant son homologue tunisienne (2-0) après prolongations, en finale de la 10e édition disputée, ce samedi au stade El-Bayt, à Doha (Qatar). Auparavant, la sélection du Qatar s’est adjugée la 3e place en battant son homologue égyptienne aux tirs au but (0-0: 5-4) en match du classement.