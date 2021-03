Plusieurs joueurs de l’USM Bel Abbès ont boycotté le déplacement de leur équipe à Constantine pour affronter le Chabab local, hier, dans le cadre de la 19e et dernière journée de la phase aller de la Ligue 1. La liste des joueurs concernés par cette rencontre et communiquée samedi par la direction du club est composée de 17 éléments, dont la plupart sont issus de l’équipe de la réserve. Au moins une dizaine de joueurs de l’effectif des seniors boudent les entraînements depuis plus d’une semaine pour réclamer la régularisation de leur situation financière. Las d’attendre le paiement de leurs salaires et primes de matchs, les joueurs concernés, dont la majorité a été engagée lors du mercato estival, ont saisi la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) pour qu’ils soient rétablis dans leur droit, tout en réclamant leur libération, indique-t-on dans l’entourage du club.