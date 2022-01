A quelques heures de la fermeture de la période des transferts en France, pays dans lequel il a été le plus annoncé pour signer, Youcef Belaïli est toujours sans club. Ayant décidé de quitter le Qatar SC, l'attaquant international algérien est annoncé un peu partout, mais jusqu'à l'heure, tout est en stand- by. Le natif d'Oran avait décidé de mettre en pause les questions sur son avenir pour se consacrer à 100% sur l'Algérie et la préparation de la CAN. Après la sortie prématurée des Verts du tournoi continental, Belaïli peut se consacrer à son avenir en club. Encore faut-il que celui-ci ne soit pas pollué par de fausses rumeurs. En effet, et à en croire Onze Mondial, «il semblerait que le cas de l'ailier algérien soit parasité par des informations uniquement destinées à le valoriser», citant l'agent, Laurent Schmitt, de passage dans l'émission 100% Paillade, qui suit l'actualité du club de Montpellier. L'information des négociations de l'agent et père de Belaïli, Abdelhafid, avec Montpellier a été évoquée, il y a quelques semaines, et l'agent estime que ce dossier avait tout du simple «coup de com». «Je ne sais pas vraiment s'il est question ou non d'un intérêt. Ce que je sais, c'est qu'il a des agents, qui ne font pas vraiment le même boulot que moi, mais qui surfent parfois sur les clubs qui marchent bien pour montrer que leur joueur a de l'intérêt. Le cas de Belaïli, c'est typiquement ça, il a des agents qui avaient besoin que l'on sache que Belaïli intéressait des clubs. Lancer que Montpellier s'y intéresse, comme Montpellier a la réputation d'être un club qui travaille bien, avec un directeur sportif qui flaire les bons coups, c'était une bonne publicité», a estimé l'agent. Outre Montpellier, le joueur algérien avait été cité à l'AS Saint-Etienne et l'O Marseille, mais jusqu'à l'heure, rien n'a été acté. Cela laisse entendre que, sauf revirement de dernière minute, Belaïli finira bel et bien par signer dans des championnats des pays du Golfe, où il ne manque pas de convoitises.