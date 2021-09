L'USM Bel Abbès, reléguée en Ligue 2 de football à l'issue de l'exercice écoulé, devra s'acquitter d'une somme de l'ordre de 4,8 millions de dinars représentant les amendes infligées au club par la Ligue de football professionnel au cours de la saison précédente. Outre cette somme, les dirigeants de la formation de la Mekerra sont tenus aussi de payer 2 millions de dinars, en guise de frais d'engagement, comme fixé par la Ligue nationale du football amateur à laquelle le club est désormais affiliée après avoir perdu sa place parmi l'élite. Ces frais sont mal tombés, d'autant que la trésorerie du club de l'ouest du pays est confrontée à des problèmes financiers énormes, ayant conduit la direction du club à revoir radicalement sa stratégie de recrutement au cours de l'actuelle intersaison. Cette nouvelle stratégie a incité d'ailleurs l'entraîneur Sid Ahmed Slimani, dont l'arrivée au club, lors des dernières journées du championnat de l'exercice précédent ne lui a pas fait éviter la descente, à organiser des séances de prospection au profit des jeunes de la ville et des régions limitrophes pour monter un nouvel effectif. La démarche en question est dictée par la crise financière qui secoue l'USMBA, a-t-il expliqué, signalant que la masse salariale de l'équipe première ne devrait pas dépasser les 6 millions de dinars, la saison prochaine. Pour sa part, la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), et dans le but d'apporter sa contribution au club pour faire face à ses problèmes financiers, a décidé de mettre à sa disposition l'hôtel relevant du stade du 24-Février. A ce propos, la DJS s'est chargée d'équiper cette infrastructure, alors que le président du club, Abdelghani El Hannani s'est engagé à assurer la restauration à ses capés résidant hors wilaya et qui seront hébergés dans cet hôtel. Les protégés de Slimani évolueront, la saison prochaine, dans le groupe Centre-Ouest composé de 16 clubs. Seul le premier à l'issue du championnat, dont le coup d'envoi sera donné le 26 octobre prochain, accèdera en Ligue 1.