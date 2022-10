La sélection algérienne de football A' s'est imposée devant son homologue malienne sur le score de 4 à 0, (mi-temps: 1-0), en match amical disputé, samedi dernier, au complexe La Cigale sports Tabarka (Tunisie). Les Algériens ont bien maîtrisé leur sujet de bout en bout et ont réussi à ouvrir la marque à la (39') par l'intermédiaire de Meziane suite à un bon mouvement collectif, où Redouani lance sur le côté droit Djahnit qui sert son coéquipier au second poteau. Après la pause, c'est un contre bien mené qui permet à Mahious, bien servi par Debbih, de doubler la mise suite à un penalty qu'il a provoqué et qu'il a réussi à transformer victorieusement (49'). Les hommes de Madjid Bougherra, qui a opéré au passage quelques changements sur le plan tactique, vont asseoir leur domination avec une troisième réalisation, signée Djahnit (69').

Les Verts étaient insatiables, puisqu'ils corseront le score à la (84'), par le remplaçant Kendouci, toujours sur un travail collectif bien ficelé. Le score en restera là, avec une grosse satisfaction pour des joueurs qui ont évolué sur un rythme soutenu durant toute la partie et un jeu plaisant qu'a apprécié Bougherra, même s'il considère qu'il reste beaucoup à faire pour mieux huiler sa machine. Hormis les joueurs de l'USM Alger, appelés à quitter le stage ce dimanche 30 octobre 2022 en raison de l'engagement de leur club en coupe de la Confédération africaine, le reste de l'effectif a repris, hier, le chemin des entraînements pour préparer la seconde confrontation face au Niger, mercredi prochain toujours à Tabarka.

Le groupe sera renforcé par le sociétaire du CS Constantine Chekal Afari Hadji et éventuellement un autre élément. Lors du CHAN prévu du 14 janvier au 3 février 2023, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie, et du Mozambique. Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.