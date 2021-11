Des représentants de pas moins de 8 Fédérations sportives nationales ont inspecté, dimanche, le Centre des conventions «Mohamed Ben Ahmed» d'Oran, après la délocalisation au niveau de ce site de plusieurs compétitions, lors de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) qu'abritera la ville au cours de l'été 2022. Les fédérations concernées sont: le judo, le karaté, la boxe, le tennis de table, le taekwondo, l'haltérophilie et l'escrime, a-t-on appris du comité d'organisation des JM, ajoutant que cette visite a été supervisée par le responsable de la commission d'organisation sportive au sein dudit comité, en l'occurrence, Yacine Arab. Cette sortie a été suivie par une réunion au siège du comité d'organisation avec comme ordre du jour les besoins en matière d'équipement du site sis à haï Akid Lotfi, indique-t-on de même source. Au départ, les compétitions des 8 disciplines susmentionnées étaient domiciliées dans différentes salles sportives retenues pour les JM, avant que les organisateurs ne changent d'avis en optant pour le Centre de conventions d'Oran, pour des raisons organisationnelles, selon les concernés. Ce Centre des conventions, attenant à l'hôtel «Le Méridien», est un des plus grands d'Afrique. Moderne et high-tech, il a été inauguré en 2010. D'une capacité de 3 500 places, il accueille des manifestations diverses: congrès, spectacles et foires, en tous genres qui se tiennent régulièrement dans un hall d'exposition. Le Comité d'organisation des JM a prévu aussi de programmer des compétitions expérimentales (test-Events) dans les disciplines concernées au niveau de ce site, à partir du début de l'année 2022. Ces compétitions aideront à déceler d'éventuelles lacunes qui pourraient être signalées, en vue d'y remédier, avant la manifestation sportive régionale (25 juin-5 juillet 2022), a-t-on encore précisé de même source.