Cinq nations représenteront l'Afrique au rendez-vous qatari. L'enjeu est, désormais, de taille. Si dans le groupe A, l'Algérie et le Burkina Faso sont à égalité avec 10 points, la Zambie, dans le groupe B, a besoin d'un miracle pour poursuivre sa route. Forte de 3 points et de 8 buts de mieux que la Guinée équatoriale, la Tunisie semble avoir son destin en main, sauf faux pas dans ses deux dernières sorties. En cas de victoire des Équato-Guinéens, les Aigles de Carthage se trouveraient sous pression. Les hommes de Mondher Kebaier affichent, néanmoins, une série de 12 matchs de qualification sans défaite et ont gardé leurs filets inviolés dans les cinq derniers. Dans le Groupe C, si le Nigeria possède une des meilleures attaques d'Afrique, il n'est pas encore tiré d'affaire. Le Cap-Vert a progressé à pas de géant, ces 10 dernières années, notamment après 3 qualifications de suite pour la CAN, après avoir longtemps frappé en vain à la porte de l'épreuve. Quant à la République centrafricaine, elle sait devoir engranger 6 points pour conserver des chances d'atteindre le 3e tour. Si la Côte d'Ivoire et le Cameroun évitent une mauvaise surprise dans l'avant-dernière journée du Groupe D, un choc continental nous attend à Douala. Pour sa part, et dans le Groupe E, le Mali n'a jamais été aussi près d'atteindre un Mondial, même à l'époque où Seydou Keita, Mahamadou Diarra et Frédéric Kanouté faisaient ses beaux jours. Les Aigles n'ont concédé que 5 buts lors de leurs 15 derniers matchs officiels et ils s'appuient sur des pointures telles le milieu de Leipzig, Amadou Haidara, le fer de lance de Brighton, Yves Bissouma, l'ailier de Southampton, Moussa Djenepo, et l'attaquant Ibrahima Koné, auteur de 7 réalisations en 5 rencontres internationales. Les Ougandais devront mettre le bleu de chauffe, mais à l'instar des Maliens, ils ont rendu des copies parfaites au 2e tour et ils disposent d'un buteur décisif en la personne de Fahad Bayo. Dans le groupe F, une victoire à Luanda qualifierait l'Égypte. La Libye et le Gabon espèrent voir l'Angola s'imposer sur les Pharaons pour la 1ère fois de son histoire. Le Ghana, dans le groupe G, donné favori à l'entame du 2e tour, s'est pourtant laissé devancer par l'Afrique du Sud. Les Black Stars possèdent plusieurs atouts maîtres, dont un Thomas Partey étincelant, les jeunes talents, Mohammed Kudus et Kamaldeen Sulemana, et les frères Ayew. Dans le Groupe J, les 4 équipes ont une chance de décrocher le sésame. La Tanzanie a surpris en s'adjugeant la tête de la poule au nombre de buts marqués. Les Taifa Stars confieront leur sort aux attaquants, Saimon Msuva et Mbwana Samatta, tandis que Chancel Mbemba, Dieumerci Mbokani et Cédric Bakambu iront chercher les 6 points pour la RD Congo. Sous la houlette de leur sélectionneur, Michel Dussuyer, les Béninois entendent ramener 2 victoires pour s'assurer la 1ère place et comptent sur Steve Mounié pour les y aider. Dans les Groupes H et I, le Sénégal et le Maroc ont déjà assuré leur qualification pour les matchs barrages.