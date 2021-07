Au fil des journées du championnat de Ligue 1 de football, la course dans le haut et bas du tableau s'accentue. Et la 29e journée, programmée, aujourd'hui, offre au menu des affiches à couper le souffle. Toutes les équipes sont appelées à jouer leur va-tout, afin d'engranger le maximum de points possible, chacune dans la quête d'atteindre son objectif. Le leader incontesté du championnat, l'ES Sétif, sera en appel à Médéa pour affronter l'Olympique local, dans une rencontre où les gars des Hauts-Plateaux ne jurent que par la victoire, afin de ne pas voir l'écart se réduire avec leurs poursuivants directs, à savoir le CR Belouizdad et la JS Saoura. les Belouizdadis auront une mission relativement facile chez l'USM Bel Abbès, mais l'entraîneur du champion d‘Algérie en titre, le Serbe Zoran Manojlovic, appelle à la vigilance. Il refuse de crier victoire avant l'heure, même si ses protégés ont le moral gonflé à bloc, notamment après leur écrasante victoire, jeudi dernier, face au RC Relizane (6-1). Les Belouizdadis sont à 6 points derrière les Sétifiens, avec un match en moins à disputer face à la JS Kabylie. Sachant que jeudi prochain, à l'occasion de la 30e journée, l'ESS et le CRB se rencontreront au stade du 8-Mai 1945 de Sétif dans un choc au sommet. Partageant la seconde place avec le Chabab, la JS Saoura sera en appel aujourd'hui, à Constantine, face à des «Sanafir» qui ne veulent pas rater l'occasion de jouer à domicile pour grimper les échelons au classement général, eux qui auront un oeil attentif sur les autres matchs.

C'est que ce sont les Belouizdadis qui pourraient être les grands gagnants de cette course dans le haut du tableau. Toujours dans le haut du tableau, les équipes qui luttent pour une place sur le podium ne veulent pas rater l'occasion d'engranger le maximum de points possibles.

À commencer par le MC Oran, qui reçoit l'USMA Alger, ou encore la JSK et le MC Alger, qui accueillent, respectivement, le NC Magra et le WA Tlemcen. Dans la course au maintien, les équipes menacées par la relégation joueront, elles aussi, gros dès aujourd'hui.

À commencer par le NA Hussein Dey, qui reçoit un adversaire lui aussi menacé, à savoir la JSM Skikda. Les gars du Nasria n'ont pas le droit à l'erreur au risque de se compliquer la tâche, en dépit des derniers événements et le boycott de certains joueurs, à l'image de Meftah et El Orfi, en guise de contestation contre la non-régularisation de leur situation financière. Ils doivent, vaille que vaille, gagner face à une équipe qui semble déjà avoir baissé les bras. Même chose pour le CA Bordj Bou Arréridj, qui accueille l'US Biskra, ou encore le RC Relizane qui reçoit l'AS Aïn M'lila.

Le dernier match au programme opposera le Paradou AC, qui a réappris à gagner, à l'ASO Chlef en quête de survie en Ligue 1. C'est dire, donc, que l'enjeu de cette journée est de taille et les points seront d'une importance capitale. Face à l'obligation de résultat, ce sont les joueurs qui se trouvent sous forte pression.