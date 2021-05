LLe 10 mai dernier le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF) Amara Charaf-Eddine, a mis l'accent sur la nécessité de réformer «progressivement et en profondeur» le corps arbitral. Il s'exprimait lors de la première réunion de la CFA, élargie aux directeurs techniques régionaux d'arbitrage (DTRA), tenue au siège de l'instance fédérale à Dély Ibrahim (Alger), sous la conduite de son vice-président, Mohamed Bichari. Mais le constat sur les terrains est bien amer. Depuis le début de la phase retour, pour ne pas revenir plus en arrière, soit depuis le début de la saison, les arbitres sont pointés du doigt par des joueurs, dirigeants, techniciens et fans des différents clubs. Certains estiment que les arbitres commettent beaucoup d'erreurs et notamment celles techniques, alors que d'autres estiment que des arbitres sont bel et bien corrompus, sans donner de preuves concrètes et d'autres aussi se contentent de dire simplement qu'il faut vérifier des vidéos pour voir si vraiment les arbitres font des erreurs

«intentionnellement», car si ce n'est point intentionnel ce n'est point condamnable, car tout être humain commet des erreurs. Lors du match USMA - JSS (2-0), l'arbitre Arab a été critiqué. Le président du club du Sud, Mohamed Zerouati, a été très direct: «C'est l'arbitre Arab qui nous a battus. Il n'a pas sifflé un penalty pour nous sur une faute similaire qui a amené le penalty de l'USMA.» Ironie du sort et dans ce même match, les Rouge et Noir réclament également un penalty. Benkhelifa a été fauché dans la surface de réparation et l'arbitre, tout proche de l'action, au lieu d'accorder un penalty à l'USMA, a brandi un carton jaune contre le milieu de terrain algérois. Ce qui a obligé les joueurs usmistes de contester l'arbitre. Lors du match entre le RCR et l'ESS au stade Tahat Zoughari, les Sétifiens ont bien fustigé l'arbitrage de Aït Ameur qui, selon eux a «été catastrophique». D'ailleurs, le coach El Kouki a même écopé d'un carton jaune car, il n'arrêtait pas de contester l'arbitrage durant la partie. Même le penalty accordé à Ghacha a été contesté par les gars du RCR, qui affirment que le joueur n'a pas été touché. On n'est qu'au début de la phase retour et l'arbitrage est très contesté. C'est à se demander comment cela va-t-il se passer d‘ici à la fin du championnat avec tous les enjeux qu'il y aurait d'ici-là? Bichari, le premier responsable de l'arbitrage et tous ceux qui sont directement ou indirectement concernés par ce volet sont interpellés dès aujourd'hui pour tenter de trouver des solutions à ce phénomène des contestations de l'arbitrage. Car, on n'a jamais entendu un technicien ou un responsable fustiger ses joueurs.