La Ligue nationale du football amateur (LNFA) a annoncé lundi que «les clubs non engagés ou qui ne se sont pas acquittés de leurs droits d'engagement avant la date butoir du 24 août courant seront considérés en forfait général». «Les clubs ne s'étant pas encore acquittés des droits d'engagement au titre de la saison 2022-2023 sont informés que la date limite pour le paiement de ces droits est fixée au 24/08/2022», a indiqué l'instance, ajoutant que «faute de paiement dans les délais réglementaires, le ou les clubs défaillant(s) seront considéré(s) comme non engagés». La LNFA a même brandi une sérieuse menace à l'encontre des éventuels réfractaires, en affirmant que tout club non engagé, ou qui ne s'est pas acquitté des droits d'engagement «sera déclaré en forfait général». En effet, étouffés par une crise financière aiguë, certains clubs de Ligue 2 n'ont pas encore trouvé l'argent nécessaire pour s'acquitter des droits d'engagement pour la nouvelle saison 2022-2023, dont le coup de starter sera donné le 16 septembre prochain.