Deux chocs pour commencer: la campagne des qualifications pour l'Euro-2024 de football débutera en mars prochain par deux chocs alléchants, un duel entre la France et les Pays-Bas et une affiche Italie-Angleterre, revanche de la finale du dernier Euro, selon le calendrier dévoilé, hier, par l'UEFA. Au lendemain du tirage effectué dimanche à Francfort, les 53 nations européennes concernées par ces qualifications connaissent désormais leur agenda de l'année 2023. Et ça commencera très fort pour la France, Championne du monde 2018, et les Pays-Bas, leurs rivaux dans le groupe B, qui s'affronteront pour leur premier match de l'après-Mondial, le 24 mars. D'ici là, la sélection «oranje», pour l'heure entraînée par Louis van Gaal, aura changé de sélectionneur avec la nomination annoncée de Ronald Koeman, déjà en poste de 2018 à 2020. Qui sait si les Bleus auront aussi le même sélectionneur en mars prochain?

À six semaines du Mondial-2022 (20 novembre-18 décembre), Didier Deschamps ne sait toujours pas s'il sera encore aux commandes alors que son contrat expire après le Mondial, en décembre, et que son avenir dépend du parcours des Français à Doha. De leur côté, l'Italie et l'Angleterre, têtes d'affiches du groupe C, lanceront leur campagne de qualification en s'affrontant sur le sol italien le 23 mars, près de deux ans après la finale de l'Euro à Wembley remportée par la Nazionale face aux Three Lions (1-1 a.p., 3 t.a.b. à 2).

Les qualifications de l'Euro sont programmées de mars à novembre 2023 et les deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour la phase finale à l'été 2024 en Allemagne (qualifiée d'office). Des barrages attribuant trois derniers tickets sont programmés en mars 2024.