D'ailleurs, le vice-président de la commission d'arbitrage, Mohamed Bichari, a bien précisé lors de la cérémonie organisée à l'occasion de la remise des badges aux arbitres fédéraux.

En effet, un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF), publié sur son site officiel annonce que «Vingt-deux (22) arbitres principaux et 29 assistants ont reçu leur badge d'arbitres fédéraux, lors d'une cérémonie organisée par la commission nationale d'arbitrage, au siège de la Fédération algérienne de football (FAF) à Dély Brahim (Alger), en présence du président de la FAF, Charaf-Eddine Amara et du vice-président de la commission d'arbitrage, Mohamed Bichari.

«À cette occasion, le vice-président de la commission d'arbitrage, a déclaré qu'»Aujoud'hui, nous avons procédé à la candidature de 22 arbitres pour le grade d'arbitre fédéral suite à leur admission aux examens physiques et écrits lors de la session de juin 2021, pour passer par la suite avec succès les épreuves pratiques en arbitrant des rencontres, avant d'obtenir leur diplôme d'arbitre fédéraux»».

Le même responsable de l'arbitrage national a bien saisi l'occasion pour préciser que «c'est la première vague d'arbitres jeunes, sortis depuis ma nomination à ce poste. Je suis satisfait du niveau de ces jeunes que j'ai formés lors de cette session».

D'autre part, le vice-président de la commission d'arbitrage n'a pas omis de souligner que «c'est une fierté d'avoir le sifflet algérien assez jeune dont la moyenne d'âge (27-28 ans) qui pourront diriger avec succès des rencontres de Ligue 1. Ils vont acquérir de l'expérience au fil des rencontres, et je leur souhaite le succès». De son côté, le plus jeune arbitre fédéral en Algérie, Bilal Soltani (26 ans) a déclaré fièrement qu'il a atteint ce grade en passant d'arbitre de la division inter-régions à celui d'arbitre fédéral en précisant: « J'ai passé avec succès toutes les étapes pour atteindre le grade d'arbitre fédéral après 12 ans d'arbitrage en débutant à l'âge de 15 ans. J'ambitionne d'atteindre mon objectif qui consiste à arbitrer en Coupe du monde.» À noter qu'ont assisté à cette cérémonie, l'ancien joueur de la sélection du FLN, Mohamed Maouche et les arbitres internationaux, Mustapha Gherbal, Mahdi Abid Charef et l'arbitre assistant, Abdelhak Etchiali qui ont eux aussi reçu leur badge d'arbitre international, les confirmant à leurs postes. Enfin, il y a lieu de souligner que l'Algérie compte 22 arbitres internationaux dont 4 femmes répartis entre le football, foot-salle et foot-beach.

Encore faut-il relever que nos arbitres ont honoré leurs différentes missions aussi bien à l'échelle, régional que continentale voire internationale. D'ailleurs, nos chevaliers du sifflet sont régulièrement sollicités aussi bien par la Fédération internationale de football (FIFA), la Confédération africaine de football (CAF) et l'Union nord- africaine de football (UNAF).