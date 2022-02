Le CR Belouizdad a rejoint, hier, Tunis dans la perspective de disputer, demain, son match face aux Tunisiens de l'ES Sahel, au stade Radès de Tunis (17h) pour le compte de la première journée du groupe «C» de la phase de poules de la Ligue des Champions. Ce derby maghrébin, qui se jouera à huis clos sera dirigé par l'arbitre égyptien, Ibrahim Nour Din, qui sera assisté de ses compatriotes Youssef Wahid Youssef et Samir Saâd, alors que le 4e arbitre sera Ahmed Al-Ghandour. L'ambiance est au beau fixe chez les joueurs du Chabab pour bien entamer ce premier rendez-vous, surtout qu'il vient juste d'être auréolé du titre honorifique de champion d'hiver de la Ligue 1, décroché samedi dernier, au terme de sa victoire face au WA Tlemcen (3-0). Concernant les ambitions des Rouge et Blanc dans cette compétition continentale, le coach Paqueta montre la voie à ses joueurs, en annonçant qu'il veut aller le plus loin possible. Et pour bien préparer cette première rencontre, le CRB a effectué un stage bloqué au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Cela s'est passé sans le gardien de but, Taoufik Moussaoui, déclaré forfait pour cause de blessure, et qui sera remplacé par Ahmed Abdelkader. Par contre, Paqueta a enregistré avec satisfaction le retour avec le groupe de l'attaquant Islam Belkheir. Ce dernier ne souffre plus d'aucune douleur et pourrait bien prendre sa place dans l'effectif belouizdadi, si le coach le choisirait bien évidemment. Le Brésilien a décidé de convoquer les deux nouvelles recrues, Karim Aribi et Ali Mehdi Reghba, au détriment de Hichem Khalfallah et Billel Tariket, laissés à Alger. Par ailleurs, et dans l'autre rencontre de ce groupe «C» de la Ligue des Champions, l'ES Tunis, où évoluent les trois défenseurs internationaux algériens: Abdelkader Bedrane, Lyes Chetti, et Mohamed Amine Tougaï, recevra, samedi prochain les Botswanais de Jwaneng Galaxy FC à partir de 14h. Quant à l'ES Sétif, l'autre représentant algérien dans la compétition, fait partie du groupe «B» et effectuera un déplacement périlleux à Conakry pour défier, également, samedi prochain, les Guinéens de Horoya AC à partir de 17h00.