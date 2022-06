Lors de la cérémonie des Media Awards de l'Association internationale de la presse sportive (Aips), à Doha, Nazim Bessol a été récompensé par une distinction dans la catégorie «Presse écrite/Meilleure chronique» pour son article publié dans Middle East Eye, le 7 juillet 2021: «La Coupe arabe de la FIFA, un tacle à l'Arabie saoudite». Deux autres Algériens, Omar et Zoheir Boudi, ont été distingués dans la section vidéo, après une enquête réalisée sur l'affaire des enfants handicapés d'anciens joueurs l'Équipe nationale de football des années 80. «Je veux voir dans ces récompenses le signe que l'Algérie peut fournir une presse de qualité malgré les difficultés que nous rencontrons tous les jours», relève Bessol, qui souligne la présence de concurrents venus des plus grandes rédactions sportives internationales. Passé par le site Web-sports de Canal+, consultant à la radio et à la télé, Nazim Bessol anime actuellement le site référence du football africain, footafrique, et dirige la rédaction du quotidien algérien Botola. Depuis 2018, il est élu au comité exécutif de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS Afrique).