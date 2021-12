Tenant à lever les équivoques et faire le bilan de la situation en plus des préparatifs pour la rencontre sportive méditerranéenne, prévue pour l'été prochain, le commissaire aux Jeux méditerranéens Mohamed-Aziz Derouaz, a été la fois rassurant et affirmatif. Toutes les inquiétudes du Comité international des JM liées aux préparatifs de la 19e édition «ont été dissipées». Derouaz n'en revient pas dans ses propos en balayant d'un revers de main tout ce qui se dit, ces derniers jours tout en les «rasant» de bout en bout, accompagnant ses déclarations par des preuves palpables. Il affirme à ce propos que «beaucoup de choses ont été dites quant à la capacité de notre pays d'être prêt le jour J». Lors du Forum Sports du quotidien d'El Moudjahid, Aziz Derouaz n' a pas laissé l'occasion passer pour réitérer l'engagement de l'Algérie d' abriter, dans les meilleures conditions, cette rencontre sportive.

«Mais je dirais qu'il y avait des inquiétudes par rapport à deux aspects contractuels liés au contrôle anti-dopage, ainsi que la présentation des scénarios des cérémonies d'ouverture et de clôture qui devaient être présentés le mois de mai dernier», a-t-il affirmé, précisant que «le dossier des kits anti-dopage a été réglé et les scénarios des cérémonies seront présentés au CIJM, lors de la prochaine visite des chefs de mission à Oran». Il estime que cette «inquiétude est juste». La situation n'est tout de même pas alarmiste, eu égard aux mesures prises. «Le CIJM a le droit d'être inquiet quant aux préparatifs liés à l'organisation de la 19e édition», a-t-il affirmé, rassurant que «l'Etat algérien a pris toutes les dispositions, en procédant à des changements à la tête du Comité d'organisation, compte tenu des insuffisances accumulées depuis l'attribution de l'organisation à Oran en 2020». Sur sa lancée, il a ajouté que «l'inquiétude du CIJM a été précédée d'abord par l'inquiétude des autorités algériennes quant à l'évolution des préparatifs et la réalisation des infrastructures abritant cet évènement méditerranéen», précisant que «nous serons au rendez-vous des Jeux qui auront lieu bel et bien à Oran, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie». Evoquant l'aspect lié à l'évolution des chantiers de réalisation des différents établissements sportifs, Derouaz a révélé qu' «une rencontre a été organisée, mardi dernier, par visioconférence et des photos ont été présentées aux représentants du CIJM qui étaient rassurés du taux d'avancement des projets». «Le taux d'avancement du Complexe nautique est passé de 45 à 70%, tandis que le taux de réalisation de la salle omnisports avoisine les 80%», a-t-il ajouté. Il a affirmé que «le Village méditerranéen est achevé à 100% et tous les établissements hôteliers seront au rendez-vous pour accueillir les hôtes de l'Algérie». Les travaux sont menés au rythme croissant, à raison de 24h/24h. À cela s'ajoute l'engagement des sociétés de sous-traitance, notamment le groupe Hasnaoui. Cette dernière a mobilisé tous ses moyens pour l'achèvement de ces infrastructures à temps. «L'Algérie sera prête le J», a réitéré encore une fois le commissaire aux Jeux méditerranéens Mohamed-Aziz Derouaz. Cette rencontre sera rehaussée par la participation de 26 pays. «Les participants ne payeront aucun centime comme frais d'engagement suite à une décision prise par les hautes autorités du pays», a affirmé Aziz Derouaz, soulignant que «l'Etat algérien a pris des dispositions urgentes concernant l'équipement des infrastructures ainsi que la gestion logistique de l'évènement».