Le Commissaire des Jeux méditerranéens Oran-2022, Mohamed Aziz Derouaz, et le président du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), Davide Tizzano, ont, chacun de son côté, souhaité la bienvenue à toutes les délégations, tout en annonçant le lancement officiel des compétitions. Cela s'est passé, samedi soir à Oran, lors de la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au stade du Complexe olympique Miloud-Hadefi. Derouaz a débuté son allocution en souhaitant la bienvenue aux hôtes d'Oran: «Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation pour prendre part à ce rendez-vous et découvrir la beauté de la nouvelle Algérie, à l'occasion de cette 19e édition des JM, qui coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays.» Derouaz a tenu à rendre hommage au gouvernement algérien, dont le président de la République:

«Grâce aux efforts fournis, ils ont réuni les meilleures conditions pour la réussite de ces joutes qui regroupent les meilleurs athlètes de la Méditerranée.» Le commissaire des JM fait remarquer que «les infrastructures modernes réalisées pour ces Jeux sont un acquis pour le mouvement sportif national». «À cet effet, je tiens à remercier, en votre nom, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et ceux qui ont contribué à leur réalisation. Je remercie également les autorités locales pour les efforts consentis afin d'achever les projets avant le début des Jeux, malgré plusieurs difficultés», a-t-il dit. De plus, Derouaz n'a pas omis de citer les autorités militaires qu'il a également remerciées chaleureusement ainsi que les associations de la société civile, qui ont veillé à l'organisation de ce rendez-vous de la Méditerranée. Et saisissant cette occasion, il a lancé un appel au public pour se déplacer en force dans les enceintes sportives afin d'encourager les athlètes dans un esprit sportif. Derouaz a, par la suite, cédé la parole à Davide Tizzano, le président du CIJM, qui a déclaré: «Le Comité international des Jeux méditerranéens à le grand plaisir d'être présent à Oran pour la 19e édition des Jeux méditerranéens et de revenir une deuxième fois en Algérie après l'édition d'Alger en 1975.» Tizzano s'est déclaré très satisfait de l'accueil des Algériens: «Nous sommes reconnaissants de l'accueil réservé par le peuple algérien et son attachement aux Jeux méditerranéens.» Et d'ajouter: «Le peuple méditerranéen est heureux de revivre la joie des joutes après la période de pandémie qui a frappé le monde dans une ambiance festive de paix et de fraternité.» Et là, le président du CIJM a tenu à féliciter le président Abdelmadjid Tebboune: «Je remercie personnellement le président de la République algérienne pour les efforts consentis pour la réussite de cet événement en présence de 26 pays.» Et de poursuivre: «Je remercie également le gouvernement algérien, le wali d'Oran, le COJM et le Comité olympique international d'avoir contribué à l'aboutissement de cette édition des JM. Un grand merci aussi à tous les volontaires.». Tizzano a clôturé son intervention en ces termes: «Je souhaite à tous les athlètes participant aux Jeux beaucoup de réussite et des performances sportives.»