Les joueurs de l'équipe nationale A de football poursuivent leur préparation à Doha pour la CAN-2021, en effectuant, hier, leur 8e séance d'entraînement, toujours au complexe sportif d'Al Egla, après 7 jours de présence dans la capitale qatarie. Après l'annulation du 1er match amical contre la Gambie, samedi dernier, les Verts ont repris les entraînements pour préparer leur 2e rencontre amicale contre le Ghana demain à 17h. Ils poursuivent leur préparation à Doha, dans la perspective de bien se préparer en vue de la CAN-2021, devant débuter le 9 janvier courant au Cameroun.

L'Algérie fait partie du Groupe «E» de cette compétition continentale, et entamera la défense de son titre africain, mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade Japoma à Douala (14h), avant de défier la Guinée équatoriale, dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h), puis la Côte d'Ivoire, jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h). Pour la journée d'aujourd'hui, les Verts débuteront une autre journée de préparation par une marche traditionnelle à 12h. Par la suite, le staff technique a programmé une séance d'entraînement en salle de gym à 17h, avant la séance d'entraînement une heure plus tard, toujours au Complexe sportif d'Al Egla, Enfin, les Verts clôtureront cette journée par des séances de soin durant 2 heures, soit de 21h30 à 23h30, selon le programme établi par le staff technique. Là, il y a lieu d'évoquer l'effectif des Verts pour indiquer que le coach du club qatari d'Al Sadd a convoqué Baghdad Bounedjah pour le match d'hier contre Al Sailiya avant de rentrer de nouveau en stage des Verts. De son côté, Ramy Bensebaïni semble oublier déjà sa blessure puisqu'il a bel et bien rejoint le groupe des Verts, dimanche dernier, pour s'y entraîner. Après l'arrivée du gardien de but Mustapha Zeghba ainsi que Raïs M'Bolhi, le staff technique devrait voir également les arrivées de Sofiane Feghouli, Baghdad Bounedjah et Djamel-Eddine Benlamri. Le 1er traîne une blessure et il poursuit assidûment ses soins, alors que les deux autres ont rejoint leurs clubs respectifs pour disputer des matchs de championnat, dans le cadre de la récente circulaire de la FIFA autorisant les clubs de disposer de leurs joueurs jusqu'au 3 janvier. D'autre part, le duo de la Premier League, Ryad Mahrez et Saïd Benrahma, étaient également attendus, hier, alors que Aïssa Mandi sera le dernier à fermer la porte des arrivées.

Il y a lieu de noter que les Verts ont arboré lors de leur 7e séance d'entraînement leur nouvelle tenue d'entraînement. Les hommes de Djamel Belmadi ont débuté la séance par la traditionnelle séquence de jongles avant d'attaquer une série d'ateliers (courses, jeux d'alternance court - long, coordination,...) pour passer à des oppositions sur différents espaces réduits, à trois équipes (chasubles gris, orange et vert) puis à cinq contre cinq en plusieurs parties avec un Yacine Brahimi en appui.

D'autre part, la Fédération qatarie de football a informé que le match amical de préparation entre l'Algérie et le Ghana est programmé pour mercredi 5 janvier 2022 à 19h00 (17h00, heure algérienne) à l'Education City Stadium de Doha, l'une des enceintes de la prochaine Coupe du monde, et qui a déjà accueilli des rencontres de la dernière Coupe arabe de la FIFA.