Plusieurs décisions d’ordre organisationnel ont été prises lors d’une réunion consacrée au match au sommet qui opposera, aujourd’hui, les coleaders de la Ligue 2 de football (Centre-Ouest) le MC El Bayadh et le CR Témouchent au stade commandant Zakaria El Mejdoub pour le compte de la 26e journée du championnat de Ligue 2, a annoncé la direction du club local.

À cet effet, il a été décidé d’ouvrir tôt les portes du stade, dont la capacité d’accueil avoisine les 20 000 places, pour permettre l’entrée dans de bonnes conditions des spectateurs désirant assister à cette affiche, dont le coup d’envoi est prévu à 14h30, et qui devrait déterminer l’heureux promu en Ligue 1, a indiqué le MCEB via sa page facebook. Les organisateurs de la rencontre ont interdit aussi l’accès au stade aux mineurs, tout en soulignant avoir réservé 50 places au profit des fans de l’équipe visiteuse.

À propos de ce dernier volet, la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS) a précisé, dans un communiqué de presse, n’avoir jamais fixé à 2000 le nombre de billets devant être destinés à la galerie du CRT, « contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias », a-t-on insisté.

Le MCEB, promu cette saison en 2e palier, et le CRT, se partagent la première place au classement de leur groupe avec 56 points chacun, et ce, avant cinq journées de la fin du championnat. Ils sont tous les 2 invaincus depuis une quinzaine de matchs. Les 2 formations devancent de quatre unités le 3e, le RC Kouba, qui avait dominé les débats lors de la phase aller, avant de chuter depuis le début de la phase retour.