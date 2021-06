Les différentes installations du nouveau stade de football d'Oran de 40000 places, telles que le système d'éclairage intérieur, la climatisation et la chaufferie, font actuellement l'objet de tests en prévision du match amical qui opposera la sélection algérienne des joueurs locaux à son homologue du Burundi, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale des équipements publics (DEP). La direction, qui est le maître d'oeuvre du projet, a informé au passage le lancement d'une vaste opération de nettoyage du stade et ses différents équipements pour qu'il soit prêt à accueillir sa première rencontre sur sa pelouse en hybride. Elle a fait savoir aussi que le match amical sera «une occasion pour évaluer les travaux inhérents aux dernières retouches effectuées au niveau de cette infrastructure avant son inauguration officielle en prévision des Jeux méditerranéens». Le stade, relevant d'un complexe sportif olympique devant être livré dans sa totalité, en septembre prochain, a fait l'objet, il y a quelques jours, d'une visite d'une délégation composée de représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération algérienne de football. Au terme de cette visite d'inspection, un feu vert a été donné pour le déroulement du match amical de la sélection des joueurs locaux dans ce stade à titre expérimental, rappelle-t-on. La ville d'Oran s'apprête à accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue du 25 juin au 5 juillet 2022. Plusieurs compétitions auront lieu au niveau du complexe olympique et sportif implanté dans la commune de Bir El Djir (Est d'Oran) et qui comprend, outre le stade de football, une salle omnisports

(6000 places), un stade d'athlétisme (4200 places) et un centre nautique composé de trois piscines dotées de bassins en inox pour une première expérience en Afrique. R. S.