C'est aujourd'hui, donc, que la JS Kabylie affronte le FC Royal Léopards (Eswatini) dans une confrontation comptant pour la 2e manche de la phase des matchs de barrage de la coupe de la Confédération africaine de football. La rencontre, programmée au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, arrive enfin, après moult reports décidés souvent de manière incompréhensible par l'instance chargée de la balle ronde continentale.

La JSK devra, tout de même, réaliser un bon résultat, pour rattraper la défaite, même petite, concédée lors du match aller (0-1). La petite marge est «remontable», mais il est quand même nécessaire d'aller la chercher en haut sur le périmètre de l'adversaire qui, comme le veut la tradition en Afrique, va sans nul doute refuser de jouer, se contentant tout simplement de préserver l'avance acquise au match aller. Cette situation, selon le coach, Ammar Souayah, n'est pas insurmontable, car les Canaris sont bien préparés pour relever le défi de passer ce tour et aller vers la phase des poules. Un objectif qui contraint l'attaque à fournir de meilleures prestations, car il faudra marquer au moins 2 buts pour arracher la qualification. Deux buts que les attaquants devront aller chercher. Aussi, d'aucuns prévoient que la joute ne sera pas une occasion pour le spectacle. Du moins le beau. L'enjeu fera que les deux équipes croiseront le fer sur le plan tactique.

Un domaine où les capacités des deux coachs seront mises à rude épreuve.

Et c'est là que réside justement le point fort du coach Souayah, avec une bonne expérience et connaissance du football africain. L'enjeu est d'arracher 2 buts tout en préservant les filets, mais il est à prévoir des rebondissements qu'il faudra gérer au fil des minutes.

La tâche n'est pas aisée quand on connaît la stratégie habituelle et traditionnelle des clubs africains, en ces mêmes configurations.

La défense sera vraisemblablement assurée par toute l'équipe avec en plus des méthodes pernicieuses pour jouer sur le moral des Algériens qui seront sous pression à cause de l'obligation de marquer. Cette configuration, selon les joueurs, n'est pas toujours facile à surmonter, mais il faudra avoir un moral d'acier. Lors de la rencontre, le compartiment offensif sera rudement sollicité. Les supporters connaissent la difficulté, mais gardent espoir de voir leur équipe surmonter l'écueil. L'enjeu en vaut la peine et n'est pas du domaine de l'impossible. Le club a déjà joué dans de pareilles configurations et il a su aller au bout de ses objectifs. La JSK connaît parfaitement cette compétition et aussi les terrains africains parsemés d'embûches extra- footballistiques.

Ce qui fait, enfin, que la rencontre d'aujourd'hui revêt un caractère important pour les Canaris qui sont tenus de réaliser un meilleur parcours que celui de l'année précédente où ils ont atteint la finale, avant de perdre devant le club marocain du Raja de Casablanca.