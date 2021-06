Le match au sommet de la 19e journée de Ligue 2, entre le leader MCB Oued Sly et son Dauphin l'ASM Oran s'est soldé par un nul vierge (0-0). Outre le fait d'avoir raté l'occasion de recoller au leader, l'ASMO a laissé filer même la deuxième place qui était la sienne, et c'est désormais le CR Témouchent qui l'occupe, après sa courte mais précieuse victoire contre le SC Aïn Defla (1-0). Toujours dans le Groupe Ouest, et dans le bas du tableau, le mal classé CRB Aïn Oussera a réussi une très bonne opération dans la course au maintien, en allant s'imposer (4-2) chez la lanterne rouge, l'OM Arzew. Dans le Groupe Est, les débats ont été nettement plus chauds, mais aussi pleins de rebondissements, particulièrement entre les candidats à l'accession: USM Annaba, HB Chelghoum Laïd et US Chaouïa. En effet, à quelques encablures du coup de sifflet final, ces trois clubs étaient tous tenus en échec, et semblaient donc se diriger droit vers des résultats nuls qui allaient maintenir le statu quo en tête du classement. Mais en l'espace de quelques secondes, plusieurs rebondissements se sont produits. Certes, l'USMAn est restée impuissante jusqu'au bout dans son duel contre le NRB Teleghma (0-0), mais dans les deux autres confrontations, les choses ont considérablement bougé. En effet, tenus en échec (1-1) jusqu'à la 90', respectivement par le NRB Teleghma et l'AS Khroub, le HBCL et l'US Chaouïa ont admirablement exploité le temps additionnel pour remporter de précieuses victoires, qui pèseront probablement très lourd dans le décompte final. Le club de Chelghoum Laïd a été le premier à passer à l'action, en obtenant un penalty, qu'il a transformé dans la foulée, avant de se voir imité par les Chaouis une poignée de secondes plus tard, à travers l'inscription d'un deuxième but, synonyme de victoire. Ainsi, le HBCL devient seul leader, avec deux points d'avance sur l'USMAn, alors que l'USC reste solidement accroché à sa troisième place, en attendant la dernière ligne droite du parcours, qui s'annonce décisive. Dans le bas du tableau, et malgré sa victoire contre le DRB Tadjenanet (2-0), le MSP Batna semble déjà condamné au purgatoire. Ce qui est également le cas de l'USM Blida dans le Groupe Centre, lui qui a alourdi son bilan catastrophique par une nouvelle défaite (0-4) chez le CR Béni-Thour. La bonne affaire dans ce Groupe Centre a probablement été celle de l'USM El Harrach, qui a réussi une très belle remontée au classement général après sa courte mais précieuse victoire contre le MO Béjaïa (1-0). Le contraste avec l'autre club de Yemma Gouraya, la JSM Béjaïa, qui en bon leader s'est facilement imposé contre le RC Kouba (3-0), portant son avance à trois longueurs sur le nouveau dauphin le RC Arba, qui l'a difficilement emporté contre l'Etoile de Ben Aknoun (2-1).