La sélection algérienne des moins de 17 ans a terminé son stage de préparation, avant-hier, par une deuxième et large victoire (7-1), face à son homologue des Comores, dans le cadre de la préparation des deux teams pour la Coupe arabe 2022 de la catégorie, prévue du 23 août au 8 septembre dans l'Oranie. Il y a lieu, d'emblée, de noter que l'Algérie, étant le pays hôte de cette édition 2022, fait partie du Groupe A, composé du Soudan, des Emirats arabes unis et de la Palestine. Les joueurs du coach Arezki Remmane entameront cette compétition régionale, mardi prochain, soit le 23 août 2022, à partir de 17h00, devant la Palestine, au stade Abdelkrim Kerroum de Sig, relevant de la wilaya de Mascara. Et pour revenir au dernier stage de préparation des Verts à la veille de cette compétition, il est utile de rappeler que les Verts avaient remporté leurs deux derniers matchs amicaux face à la sélection comorienne. Ainsi mardi dernier, la sélection algérienne a battu les Comores lors du premier match de préparation au stade de Rouïba, sur le score de 2 buts à zéro. Les joueurs de Remmane ont d'ailleurs fait la différence dès la première mi-temps au cours de laquelle ils ont marqué deux buts: le premier par Yazid Isam et le second par Ziad. Quant à la seconde mi-temps, les deux sélections se sont tenues en respect. En seconde période, Remmane a changé son effectif, histoire, de voir à l'oeuvre l'ensemble des joueurs pour avoir une idée bien précise de leurs disponibilités aussi bien sur le plan physique que technico-tactique. À l'issue de ce premier test, le coach des cadets algériens se déclare satisfait de ce match qui, selon lui, «a permis aux joueurs de se mesurer au niveau international, à quelques jours seulement de la compétition arabe». Lors du deuxième match qui a été joué, vendredi dernier, les jeunes de Remmane se sont imposés sur le large score de (7-1). Là, il y a lieu de faire remarquer que le coach des Comores a effectué des changements au sein de son effectif par rapport au premier match pour tester l'ensemble de ses joueurs avant le début de la compétition. Les buts de l'Algérie ont été marqués par le Nantais Chehaimia (8' et 23'), Guergour (18'), Yazid Issam (32'), Anatouf (65'), Boualem (78'), Satta (83') et Kessassi (85'). À signaler, qu'entre-temps, les Comores ont réduit la marque, peu avant la mi-temps (36'). À la reprise les Algériens maintiennent la même cadence de jeu, mais à l'opposé l'adversaire revient dans le jeu en se créant quelques opportunités, sans toutefois parvenir à marquer le moindre but. Les joueurs algériens ont donc, confirmé leur bonne forme avant d'aborder leur premier match de cette Coupe arabe 2022, au stade Abdelkrim Kerroum de Sig, face à la sélection palestinienne. Après ses deux matchs amicaux disputés à Alger, la sélection nationale a rejoint, hier, la ville d'Oran où elle se mettra carrément dans l'ambiance de la compétition. Par ailleurs, il est utile de rappeler qu'avant ces deux matchs, la sélection algérienne a effectué un premier stage bloqué à Alger (3-10 août) et pendant lequel elle a disputé deux matchs amicaux. Le premier face aux U21 de l'Olympique de Médéa (1-1) et le second contre les U15 du Paradou Athlétic Club (2-2). Enfin, le coach des Verts, Remmane, a confié: «Je suis satisfait du travail que nous avons effectué jusqu'ici. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu bénéficier d'un effectif mieux étoffé, notamment la présence des joueurs évoluant à l'étranger, car cela nous aurait permis de diversifier nos choix, particulièrement dans certains postes, qui sont difficiles à combler en Algérie.»