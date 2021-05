L'équipe d'inspection de la CAF, s'est rendue, dimanche dernier dans la ville de Garoua dans la région Nord du Cameroun dans le cadre des inspections et des préparatifs de la CAN-2021. La délégation a été accueillie par le président honoraire de la CAF et conseiller du président du COCAN, Issa Hayatou, et le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi qui préside le COCAN. La tournée d'inspection, conduite par le secrétaire général adjoint de la CAF, Anthony Baffoe, a débuté, samedi dernier, et a déjà visité deux sites: le Palais polyvalent des sports de Yaoundé (PAPOSY) qui va accueillir le tirage au sort de la CAN, le 25 juin, à Yaoundé et le stade omnisports Ahmadou Ahidjo. Parmi les experts engagés pour cette visite d'inspection, on compte une équipe de spécialistes de la FIFA dirigée par Jaime Yarza Gonzalez, directeur des tournois et des événements de la FIFA, qui apporte une contribution technique à la CAF et au Comité d'organisation local du Cameroun. Dimanche, la délégation a passé la journée à Garoua où elle a visité deux sites d'entraînement, des hôtels, des hôpitaux et le stade principal. Hier, elle est retournée à Yaoundé où elle a visité le nouveau stade Olembe, ainsi que d'autres infrastructures. Aujourd'hui, la délégation se rendra au stade de Bafoussam, à l'ouest du pays, et inspectera les infrastructures de cette zone. C'est l'un des stades nouvellement construits pour la CAN. Demain, ils inspecteront les installations réputées de classe mondiale du stade de Japoma, ainsi que le stade de la réunification et les structures d'accueil de la capitale économique. La tournée d'inspection se terminera, jeudi, à Limbé dans la région du Sud-Ouest.