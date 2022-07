Alors que la direction de la JSK oeuvre à stabiliser son effectif, les pouvoirs publics travaillent d'arrache-pied pour mettre un «point final» à la longue histoire «décevante» du projet du nouveau stade de 50 000 places. Le suivi méticuleux et constant des travaux par le ministre de l'Urbanisme, lui-même, permet ainsi de faire avancer les chantiers à un rythme soutenu. Un rythme qui permet également d'entrevoir des signes encourageants quant à la capacité des entreprises engagées à remettre le chantier dans les délais impartis. En effet, au vu de l'évolution des choses, la réception du stade se fera dans deux mois.

Un délai de soixante jours a été accordé par Tarek Belaribi qui a effectué, pour rappel, une visite éclair sur le site pour officialiser l'engagement de l'entreprise chargée des derniers travaux comme les câblages, la pose des sièges au niveau des gradins ainsi que les divers travaux de plomberie et autres. Les responsables de l'entreprise se sont ainsi engagés à terminer les travaux dans ce délai de deux mois afin de permettre, enfin, l'ouverture de ce stade et permettre à la JSK d'évoluer dans un terrain à la hauteur de sa notoriété. Du côté du club, les choses avancent de façon régulière.

Toujours sans nouvelles concernant la suite de l'affaire des dettes, les choses semblent se dérouler le plus normalement, toutefois, au chapitre des recrutements. Selon des sources proches de la direction, Yarichène compte encore trouver un autre attaquant avant de clore le chapitre. Un attaquant nécessaire, explique-t-on, pour offrir le grand choix au coach Riga. Selon toute vraisemblance et selon les mêmes sources, la direction serait en négociation avec un jeune émigré qui n'a pas encore donné son O.K. Toujours au chapitre des recrutements, la direction peine à trouver un terrain d'entente avec certains joueurs libérables comme Chikhi qui a signé avec le CRB bien qu'il soit encore en contrat avec la JSK.

Ce dernier justifie son départ par le nombre de mensualités non payées par la JSK. En effet, le blocage du compte du club met la direction dans de très grandes difficultés car beaucoup de joueurs ne font que patienter pour l'instant. Ce qui annonce de grandes turbulences dans un proche avenir. L'indisponibilité de l'argent ajouté à la campagne de recrutements risque de faire mal dans les semaines ou les mois à venir si le volet financier de ces contrats n'avance pas. Toutefois et malgré les nuages qui assombrissent les horizons, l'espoir reste de mise au niveau de la direction qui fait tout pour convaincre les supporters de sa capacité à traverser cette zone de turbulence. La direction affiche un grand entrain en vue de la reprise des compétitions.

Les objectifs sont les mêmes à savoir la Champions League et un rôle primordial dans la course au titre du Championnat national. Aussi, les défis sont grands et les supporters attendent de voir l'évolution de la situation.

Une chose est cependant sûre: le conflit entre l'ancien président et le nouveau ne semble pas s'estomper dans un proche avenir. Au contraire, tout indique que des difficultés sont à prévoir à ce chapitre.