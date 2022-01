L'équipe nationale de football, qui se trouve depuis samedi soir à Douala, en provenance de Doha (Qatar), pour prendre part à la 33e coupe d'Afrique des nations, CAN-2021, (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier - 6 février), effectuera sa 2e séance d'entraînement, aujourd'hui, qui sera précédée par une conférence de presse du sélectionneur Djamel Belmadi. En effet, le coach des Verts, champions d'Afrique en titre, animera ce jour, une conférence à la salle de presse du stade Japoma à partir de 10h. Par la suite et au programme des Verts, une première séance d'entraînement est prévue de 13h30 à 14h30, avec juste avant le début de celle-ci, 15 minutes seront ouvertes aux médias, alors que le nom du joueur qui viendra en conférence sera communiqué ultérieurement. Il y a lieu de noter que des 28 joueurs convoqués par Belmadi pour cette CAN, on notera juste l'absence du défenseur central Mehdi Tahrat (Al-Gharafa SC/ Qatar), testé positif au Covid-19. À son arrivée à Douala, conduite par le président de la Fédération algérienne (FAF) Amara Charaf-Eddine, la délégation algérienne a été reçue par l'ambassadeur d'Algérie au Cameroun, Boumediene Mahi. Les 27 joueurs qui ont rallié la capitale économique du Cameroun, ont passé une heure de temps dans le salon VIP de l'aéroport international de Douala, afin d'effectuer les formalités douanières: fiche de renseignements et empreintes digitales. Par la suite, les joueurs ont trouvé à leur accueil de très nombreux journalistes algériens, tous médias confondus, venus couvrir la compétition. Les coéquipiers du capitaine, Riyad Mahrez, se sont dirigés vers leur lieu de résidence, l'hôtel Onomo, situé dans le quartier résidentiel de Bonanjo. Il y a lieu de rappeler qu'avant de rejoindre Douala, les Verts ont effectué un stage de 12 jours à Doha, ponctué par un match amical face au Ghana (3-0). Les champions d'Afrique devaient également jouer face à la Gambie, avant que le match ne soit annulé en raison de plusieurs cas de Covid-19 détectés chez la sélection gambienne. L'équipe nationale a effectué dimanche après-midi sa première séance d'entraînement à l'annexe Sud du stade de Japoma, soit à 48 heures de son entrée en lice dans le tournoi, demain, face à la Sierra-Leone (14h00). À rappeler également que l'Algérie, tenante du titre, défiera également dans le groupe E la Guinée-équatoriale, dimanche 16 janvier (20h00), avant de croiser le fer avec l'ogre ivoirien, jeudi 20 janvier à Douala (17h00), dans une véritable finale avant la lettre. Pour le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Amara Charaf-Eddine, l'équipe nationale, a effectué le déplacement au Cameroun, avec l'intention de «défendre son trophée» continental, à l'occasion de la 33e coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr). «Nous avons effectué une bonne préparation au Qatar. Qu'est- ce qu'il y a de plus naturel pour un champion d'Afrique que de venir défendre son titre, c'est un droit tout à fait légitime et naturel. Nous n'allons pas lésiner sur les efforts pour procurer de la joie à nos supporters », a indiqué le patron de la FAF, à la presse algérienne.