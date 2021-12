Au moment où des sélectionneurs des équipes qualifiées à la prochaine CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier - 6 février), ont publié la liste de leurs joueurs pour cette compétition, le coach national, Djamel Belmadi, n'a toujours pas communiqué la sienne. Selon Aboud Salah-Bey, chargé de communication de l'Equipe nationale, la liste devrait être rendue publique, demain. Cette édition de la CAN est, évidemment, spéciale puisqu'elle se déroulera en pleine pandémie de Covid-19, ce qui oblige les staffs techniques des 24 sélections qualifiées à disposer de 28 joueurs et non 23 comme à l'accoutumée. Ceci, pour parer à tout impondérable ou autre situation exceptionnelle. Les fans des Verts attendent avec impatience cette liste de Belmadi, surtout après les excellentes prestations des joueurs ayant rempoté la dernière édition de la Coupe arabe FIFA-2021. En tout cas, Belmadi comptera sur la majorité des joueurs avec lesquels il a remporté la CAN-2019, au Caire et, bien évidemment, avec d'autres nouveaux qu'il a supervisés depuis. Ceci, sans oublier les joueurs qui ont brillé dans cette Coupe arabe. Au Qatar, les champions d'Afrique en titre disputeront deux tests amicaux à Doha: samedi 1er janvier, face à la Gambie, et mercredi 5 janvier devant le Ghana, avant de s'envoler le lendemain pour Douala, au Cameroun. Cette CAN-2021 a suscité une anxiété chez les férus de la balle ronde après les rumeurs faisant état de son éventuel report. Et c'est le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui a été obligé de réaffirmer à l'issue d'une rencontre avec le président camerounais, Paul Biya, que la CAN débutera le 9 janvier prochain comme prévu, malgré la propagation du variant Omicron et les pressions des clubs européens. Et sur ce dernier chapitre, il est à noter qu'à un peu plus de 2 semaines du début de cette CAN, un bras de fer entre les clubs européens et la compétition continentale, inscrite au calendrier FIFA, continue d'alimenter la scène footbalistique. Nouvel épisode dans ce dossier qui dure depuis de longues semaines, la lettre écrite par le Forum des ligues mondiales (WLF) et révélée, jeudi dernier. En effet, dans une lettre adressée à la FIFA et à la CAF, le WLF, qui représente, notamment les principales ligues européennes, indique que les clubs ne libéreront pas leurs internationaux africains avant le 3 janvier. Soit 6 jours avant le début de la CAN-2021.

Dans ce document co-adressé au secrétaire général adjoint de la FIFA, Mattias Grafström, et au secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, l'organisation qui représente plus de 40 ligues professionnelles - dont la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie - indique à la FIFA et à la CAF que les joueurs ne seront pas libérés pour participer à la CAN avant le 3 janvier. Ce délai correspond peu à ce qui avait été annoncé par l'instance dirigeante concernant le Mondial 2022 au Qatar, où les internationaux devront être libérés seulement une semaine avant le début du tournoi. Mais les responsables africains savent parfaitement qu'ils n'ont pas de soucis en récupérant leurs joueurs durant cette date FIFA et outre passer donc ces pressions des «Européens» qui n'aiment pas l'Africain, sauf s'il participe au développement de leurs propres pays. Selon les règlements de la FIFA, les clubs doivent laisser leurs joueurs à disposition 13 jours avant le début de la compétition, soit le 27 décembre au plus tard.