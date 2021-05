Le sélectionneur de l'Equipe nationale de football des moins de 20 ans (U20) Mohamed Lacet, a convoqué 37 joueurs, dont 13 évoluant à l'étranger, pour le troisième et dernier stage de présélection, du

21 au 25 mai au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, en vue de la Coupe arabe des nations, prévue du 17 juin au 3 juillet en Egypte. «Il s'agit du troisième groupe de joueurs (nés en 2003 - 2004) convoqués par le staff technique qui sera soumis à un programme comprenant des séances d'entraînement et des oppositions», précise l'instance fédérale dans un communiqué. Après un premier rassemblement qui a concerné un premier groupe de 32 joueurs du 6 au 9 mai 2021 au CTN de Sidi Moussa, le sélectionneur national des U20, Mohamed Lacet, a retenu un nouvel effectif de 34 joueurs pour un deuxième stage de présélection, clôturé, mercredi dernier, par l'organisation, durant la matinée, d'un troisième et dernier match d'évaluation. La dernière sortie de la sélection algérienne des moins de 20 ans remonte au mois de décembre 2020 à l'occasion du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la CAN-2021 en Mauritanie. Les juniors algériens, alors dirigés par Saber Bensmaïn, n'avaient pas réussi à décrocher leur billet qualificatif après avoir terminé à la 4e et dernière place avec un seul point.