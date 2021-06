Après avoir enregistré les arrivées de Sergio Agüero, d'Eric Garcia et d'Emerson Royal, le FC Barcelone s'est mis au travail pour boucler les arrivées des deux internationaux néerlandais Georginio Wijnaldum et de Memphis Depay. Le club catalan a connu un terrible échec avec le premier puisqu'il a rejoint le PSG. Joan Laporta espérait ne pas revivre une telle situation avec Depay, annoncé dans le viseur de Leonardo ou encore de la Juventus. Mais sauf énorme coup de tonnerre, l'ancien joueur de l'OL devrait s'engager avec le FC Barcelone. Comme indiqué par Sport, Memphis Depay aurait accepté l'offre transmise par Joan Laporta. Rac 1 faisait état ce samedi s'un contrat de 2 ans + une année en option et d'un salaire important. Le FC Barcelone espérait officialiser l'arrivée du Néerlandais avant le premier match des Oranje à l'Euro, hier, mais les négociations ont traîné en longueur. Les deux parties règlent les ultimes détails et la signature pourrait être officialisée dans les prochains jours comme l'a confirmé Marca, hier.