Le mercato européen est clos et les deux internationaux algériens, Islam Slimani et Youcef Belaïli, ont bien négocié pour que le 1er revienne dans son ancien club portugais, le Sporting CP, alors que le 2e a finalement choisi le club français de Ligue 1, Brest.

Ce qui veut dire que le sélectionneur national, Djamel Belmadi, serait bien heureux sachant que ses deux capés ont trouvé un point de chute dans le continent européen. Reste maintenant à savoir si leurs coachs respectifs les feront jouer régulièrement ou pas.

À moins qu'ils n'aient été très perspicaces, en ajoutant ce point dans leur contrat, respectif. Or, d'aucuns savent que lorsqu'il s'agit des précisions sur les contrats des joueurs, surtout à ce niveau- là, il est très difficile d' avoir des précisions.

Ceci dit, on note donc que l'attaquant Slimani est de retour au Sporting en provenance de l'Olympique Lyon (Ligue 1/ France) où il n'est pas titulaire à part entière. Islam Slimani est revenu de la CAN où il a évolué avec les Verts, alors que le staff l'attendait plus tôt dans la semaine. Ce qui explique le fait qu'il n'a pas assisté à la séance d'entraînement effectuée lundi. Il ne figurait donc pas dans la liste d'hier pour le match à domicile, face à l'Olympique Marseille.

Ce retour au Portugal a été favorisé par le fait que l'entraîneur, Rubem Amorim, a été privé d'attaquants, et est donc favorable pour le retour d'un joueur qui a laissé de très bons souvenirs au club et aux supporters, lors de ses débuts en Europe entre 2013 et 2016.

Il est utile de rappeler au passage que Slimani avait entamé sa carrière européenne chez le Sporting Lisbonne (2013-2016) avec lequel il avait disputé 111 matchs, toutes compétitions confondues, et marqué 57 buts. Les performances réalisées avec le Sporting lui ont permis son transfert record à Leicester City, alors champion d'Angleterre, mais l'ancien buteur du CR Belouizdad n'avait pas réussi à s'imposer au sein des Foxes, où il avait fait l'objet d'un prêt à Newcastle (2018), Fenerbahçe (2018-2019), et à l'AS Monaco (2019-2020).

En janvier 2021, il avait rejoint l'OL pour un contrat de 18 mois, mais sans pour autant parvenir à s'imposer.

Par ailleurs et toujours durant ce mercato d'hiver, on notera que le coéquipier de Slimani en sélection, Youcef Belaïli s'est engagé pour la fin de la saison à Brest. Ainsi, Belaïli couvre bien le départ de Romain Faivre, lui (Belaïli) qui était libre avec la fin d'un contrat de 18 mois au Qatar.

Auparavant, il avait évolué en Algérie, en Tunisie et en Arabie saoudite.

Après une suspension de 2 ans pour dopage, il avait aussi fait un court passage à Angers (septembre 2017- janvier 2018), mais sans entrer en jeu avec les pro. Il s'est par contre, illustré de fort belle manière en Équipe nationale, participant activement à la victoire de l'Algérie à la coupe d'Afrique des nations en 2019 (2 buts) et à celle en Coupe arabe en décembre (2 buts, 2 penalties provoqués, 1 passe décisive), ainsi qu'à la CAN actuelle.

Et c'est l'expérience de Belaïli que Brest compte utiliser pour compenser le départ de Faivre, qui a signé lundi matin à Lyon, et de Youssouph Badji, qui était arrivé, l'été dernier, en prêt de Charleroi, mais n'a que peu joué en Ligue 1 et est retourné en Belgique.