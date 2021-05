À l'instar de Lionel Messi, l'avenir d'Ousmane Dembélé fait actuellement énormément parler au FC Barcelone. Le Français est sous contrat jusqu'en 2022 et alors que Joan Laporta l'apprécie beaucoup, il veut tout faire pour le prolonger. Toutefois, selon les derniers échos en provenance d'Espagne, ce dossier Dembélé semble très compliqué, au point même qu'une vente pourrait être envisagée cet été si le Champion du monde venait à ne pas signer de nouveau contrat. Selon certaines informations, le FC Barcelone pourrait même être à l'écoute des propositions pour Ousmane Dembélé. Une position qui serait loin d'être celle adoptée avec les Blaugrana. Et face à ces bruits, Joan Laporta et sa direction auraient pris les choses en main. Ainsi, selon les informations de la Cadena Ser, le président du Barça aurait envoyé Rafa Yuste, son bras droit, au domicile de Dembélé pour le rassurer, lui dire que le club comptait sur lui et voulait le prolonger. À voir si cela permettrait d'empêcher le départ de l'ancien joueur du Borussia Dortmund.