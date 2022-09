Ousmane Dembélé a retourné le sourire. Depuis son arrivée au FC Barcelone en 2017, l'international français (27 sélections, 4 buts) a surtout fait parler de lui pour des raisons pas franchement positives. Il y a eu ses blessures à répétition et dernièrement le dossier de sa prolongation de contrat. Un feuilleton qui a tenu en haleine les fans culés durant des mois. Au final, l'histoire s'est bien terminée puisque le natif de Vernon a paraphé un nouveau bail jusqu'en 2024. De quoi soulager Xavi et permettre au numéro 7 blaugrana d'aborder sereinement cette saison 2022/2023. L'occasion était donc idéale pour les deux journaux pro Barça, Sport et Mundo Deportivo, de faire le point avec le Français. À commencer donc par le thème de sa prolongation.

«Xavi a été la clé pour que je reste, sans aucun doute. Le président aussi, je parle beaucoup avec les deux. Je me sens bien, tout le monde est content», a-t-il déclaré à Sport, avant de poursuivre pour Mundo Deportivo.

«Je l'ai toujours dit. Xavi voulait que je reste et si tout a traîné, ce n'était que pour des questions de négociation, mais j'ai toujours dit que je voulais rester au Barça. Je n'ai jamais eu peur pour la prolongation. Je suis resté concentré sur le terrain. J'étais convaincu que j'allais prolonger, j'ai une bonne relation avec Xavi, le président et Mateu Alemany. Ce sont des négociations, des choses du football.» Ensuite, «Dembouz» est revenu sur l'autre thème qui a longtemps crispé le Barça et ses supporters: ses pépins physiques à répétition. Et cette fois, Dembélé le jure: il a changé. «Les blessures arrivaient parce qu'à 20 ans, je ne travaillais pas comme aujourd'hui. Et si tu veux être un grand joueur, il faut travailler. Ton talent n'est pas suffisant. Avant, je ne le savais pas, mais maintenant je vois que c'est fondamental de travailler sur et en dehors du terrain. J'en étais arrivé au point d'avoir un peu peur (de me blesser à nouveau). Je pensais que j'allais finir par me blesser. Tout a changé avec l'arrivée de Koeman.» Moins blessé, Dembélé peut donc se concentrer enfin sur ses performances. Et depuis le début de la saison, l'ancien Rennais fournit de bonnes copies (1 but, 2 passes décisives en 4 matchs de Liga). De quoi lui permettre de réintégrer une équipe de France qu'il n'a plus fréquentée depuis 2021 et d'aller au Qatar avec elle? «Oui, j'espère être sur la liste, même si ça ne dépend pas de moi. Mais ce n'est pas une obsession. Je dois rester focalisé sur le fait de bien jouer, être le meilleur possible avec le Barça et ça viendra. Je n'ai pas parlé avec lui (Didier Deschamps), mais son adjoint parle beaucoup avec moi.» Enfin, Dembélé n'a pas échappé au sujet qui a animé toute l'Espagne: le vrai faux départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. «Mbappé est mieux à Paris (rires). Je crois qu'il aime beaucoup Paris, c'est son club d'enfance. Il est resté. Tant mieux pour le Barça. Mais je ne sais pas si un jour il viendra en Liga ou s'il restera (au PSG).»