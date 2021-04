L'attaquant international algérien de Montpellier, Andy Delort, a signé le but le plus rapide de Ligue 1 depuis janvier 2017 en trompant le gardien de l'O. Marseille Steve Mandanda dès la 28e seconde de jeu, samedi pour le compte de la 33e journée du championnat de France. C'est la onzième réalisation personnelle de la saison pour Delort. Mais, ce ratio le place assez loin derrière le Parisien, Kylian Mbappé, leader au classement général avec 21 buts. Si le record historique de Michel Rio réussi avec le SM Caen le 15 février 1992 avec un but inscrit après seulement 8 secondes de jeu en Ligue1 n'a pas été inquiété ces dernières années, les joueurs des Girondins de Bordeaux se sont révélés particulièrement performants dans ce domaine. Ainsi, Yoan Gouffran s'est montré le plus prompt à trouver le chemin des filets depuis 12 ans (saison 2007/2008). Sous les couleurs bordelaises, l'attaquant a marqué dès 13 secondes de jeu le 7 mai 2012 contre l'AJ Auxerre (4-2). Soit une seconde plus tôt que deux autres Girondins: Jaroslav Plasil contre Nancy le 4 décembre 2011 (2-0) et Valentin Vada dans un derby face à Toulouse, le 21 janvier 2017 (1-0). À signaler que ces trois rencontres avaient bien été remportées par les Bordelais, bien aidés par ces ouvertures du score express.