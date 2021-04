Titulaire mardi, l’attaquant international algérien Andy Delort a réussi à marquer un doublé face à la sensation de la coupe de France, Canet (D4) et qualifie son club en demi-finale après 24 ans d’absence.

Montpellier s’est fait surprendre dès la 25e minute de jeu, puisque Canet a ouvert le score sur un penalty qui a couté l’expulsion du défenseur brésilien Hilton qui a laissé ses coéquipiers à dix.

En deuxième période, Canet s’est regroupé en défense et Montpellier a tenté le tout pour le tout pour au moins égaliser et c’est là qu’Andy Delort a sorti le grand jeu. Le meilleur buteur de son club cette saison a égalisé à l’heure de jeu sur une belle passe décisive de Téji Savanier, ensuite à sept minutes de la fin du match, Montpellier a obtenu un penalty par le jeune Wahi que Delort a réussi à transformer et offrir la qualification à son équipe en demi-finale de coupe de France après 24 ans