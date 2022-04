Nice n'a pas raté l'occasion de faire rétrograder Monaco au classement, en attendant le très important derby de la Côte d'Azur, mercredi prochain. Mais les hommes de Christophe Galtier ont longtemps piétiné avant de prendre le dessus sur Lorient en fin de match, grâce à une tête d'Andy Delort, servi par un magnifique centre de Kasper Dolberg (88e). Une issue cruelle pour les Merlus, qui méritaient mieux qu'un tel dénouement au vu de leur prestation d'ensemble. Auteur de ses 11e et 12e buts de la saison en Ligue 1, l'ancien buteur de Montpellier a permis à son équipe de remporter une victoire longtemps incertaine. Il a ouvert le score sur penalty (54e) puis a donné l'avantage à son équipe en fin de match, comme face au PSG (1-0, le 5 mars). Alors que Gouiri n'est plus décisif depuis plusieurs matchs et que Kluivert fait beaucoup moins de différences, Delort incarne la principale menace niçoise en attaque.