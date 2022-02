L'attaquant algérien de l'OGC Nice, Andy Delort, reste indésirable en Équipe nationale.

Le fait d'avoir demandé à ce qu'il soit dispensé des Verts pendant une année pour se consacrer à son club, lui joue, désormais, un mauvais tour.

Delort semble avoir regretté cette décision et chercherait par tous les moyens à retrouver l'ambiance de l'EN. Il a lancé des messages cryptés en direction des Algériens et du coach national, Djamel Belmadi, dans ce sens. «Merci pour tous vos messages», avait-il posté sur les réseaux sociaux, accompagné du drapeau algérien. Il a aussi partagé certaines de ses photos avec le maillot de l'Équipe nationale. Mais il se trouve que c'est une peine perdue pour lui, ce dernier est catégorique: Delort ne reviendra pas. «Tant que je suis en poste, il ne sera plus sélectionné», avait déclaré Belmadi. Et celui-ci campe toujours sur sa position, à l'approche de la double confrontation face au Cameroun, fin mars, pour le compte des matchs de barrage du Mondial-2022, au Qatar. C'est parce que le driver national digère encore mal l'attitude de Delort, mais aussi parce qu'il est convaincu que son éventuel retour risque de provoquer une division au sein de son groupe. Belmadi ne change pas d'avis malgré la méforme de ses deux attaquants de pointe, Islam Slimani et Baghdad Bounedjah, ajouté à cela le fait que la confiance ne semble pas être donnée de sitôt à Mohamed Amine Ammoura. Après la sortie prématurée de l'Équipe nationale de la CAN-2021 au Cameroun, Belmadi avait indiqué qu'il allait revoir certaines décisions dans le futur. Cependant, Delort ne fait pas partie de ces nouveaux plans.

Le coach national espère un retour en forme de Slimani et Bounedjah et un sursaut d'orgueil de Ammoura. Voilà qui est clair!