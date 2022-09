Neuf mois après avoir commis la grosse «bourde» avec la sélection algérienne de football qui a eu comme conséquence qu'il soit écarté par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, l'attaquant international algérien de l'OGC Nice, Andy Delort, a fait son «mea-culpa» dans un podcast diffusé sur la chaîne officielle de la Fédération algérienne de football. En effet, ayant parfaitement compris sa faute et, surtout, après avec été «pardonné» par le sélectionneur national, Andy Delort devrait, selon les dernières nouvelles, figurer sur la prochaine liste de Djamel Belmadi pour les deux prochains matchs amicaux des Verts à la fin du mois en cours. Mais avant de rentrer dans les détails, il est utile de rappeler la «faute grave» de Delort.

En octobre 2021, Belmadi coche le nom de Delort dans la liste des Verts qui devaient affronter le Niger pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde. Dans une conférence de presse, le sélectionneur Djamel Belmadi avait alors confié, à ce moment- là, qu'«Il y a un petit mois, j'ai reçu une information d'acteurs du football qu'au moment de sa signature à Nice, Delort aurait signé un document comme quoi il n'irait pas à la CAN, raconte Belmadi. Ça m'a ébranlé mais je me disais wait and see.»

Et au coach des Verts de préciser qu'«Il y a 4-5 jours, le joueur (ndlr: Delort) m'envoie un message en me disant, je le cite, qu'en accord avec son club, il privilégie son club parce qu'il veut réussir ce challenge et que pour cela il devait mettre l'Équipe nationale entre parenthèses, mais uniquement pendant un an, donc évidemment pas de CAN», a déploré un Belmadi.

Et là, il faut bien faire remarquer que Belmadi a montré toute sa déception et sa colère en ajoutant «Donc ce qui m'avait été dit un mois plus tôt a été confirmé par le joueur lui-même. Je l'ai blâmé lui et son club.»

À ce moment-là, tous les Algériens étaient unanimes d'abord à condamner ce geste «inédit» de Delort et ensuite en estimant qu'il ne ferait plus jamais partie de la sélection dirigée par Djamel Belmadi. Surtout que la réaction du coach des Verts a été très dure pour quelqu'un qui refuse de porter le maillot de son pays! Ceci bien rappelé, il faut revenir à la réalité d'aujourd'hui, où on remarque, selon les dires de Delort que «tout est rentré dans l'ordre» et donc, on devrait voir son nom dans la prochaine liste de Belmadi pour les deux prochains matchs des Verts en septembre prochain pour le compte des qualifications de la CAN 2023. Aujourd'hui donc, le joueur de 30 ans a expliqué qu'il souhaitait retrouver la sélection en septembre, pour les éliminatoires de la CAN. «Je tiens à m'excuser auprès du public algérien par rapport au manque de communication. J'avais signé un long contrat avec Nice, il y avait beaucoup de concurrence, un club plus ambitieux que Montpellier.

J'ai pris une décision très rapidement, en cachant des choses au coach par rapport à un problème personnel qui a fait que je ne pouvais pas partir si loin de ma famille. J'ai mis du temps avant de l'annoncer à l'entraîneur», a déclaré Delort. Le buteur niçois a dit avoir hâte de retrouver ses coéquipiers de la sélection algérienne pour «leur montrer tout l'amour que j'ai pour ce maillot et ce pays». «On va tout donner pour se qualifier à la prochaine coupe d'Afrique et repartir de plus belle», a-t-il conclu. Seulement voilà, Delort vient d'être victime d'une blessure à la cuisse et il sera en période de convalescence de 10 jours alors que son retour en sélection algérienne est prévu pour ce stage de préparation avant les deux matchs amicaux face au Niger et au Nigeria.