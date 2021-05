L'attaquant international algérien Andy Delort, a annoncé mardi sa décision de prolonger son aventure avec Montpellier HSC (Ligue 1 française de football), soulignant son objectif de décrocher une place européenne, la saison prochaine. «Il faut toujours dire ce qu'on pense. Moi je le dis encore, la saison prochaine je jouerais l'Europe avec Montpellier. C'est la mission du club, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est ce qu'on devra faire. Cela fait maintenant 3 ans que cela se joue à une petite marche près, on a pris de l'expérience et il faut arriver à passer ce cap-là», a-t-il indiqué au site AllzPaillade. Delort (29 ans) avait rejoint Montpellier en 2018 d'abord à titre de prêt en provenance de Toulouse, avant que le club montpelliérain ne décide de racheter son contrat en lui faisant signer un contrat de 4 ans en 2019. «Je pense que le club va tout faire pour que l'on soit compétitif, et ce sera à nous de passer un palier, faire une meilleure saison et être bien plus régulier pour être en haut», a-t-il ajouté. Avant de conclure sur son ambition de se qualifier pour la Ligue des Champions: «Rien n'est interdit aux ambitieux, c'est ça. Il faut toujours y croire et j'espère que l'année prochaine, avec Montpellier, on entendra cette belle musique.»