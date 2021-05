L'attaquant international algérien de Montpellier Andy Delort, a été retenu dans la liste finale, des joueurs nominés pour le Prix Marc-Vivien-Foé pour la saison 2020-2021, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1 française de football, décerné par RFI et France 24. Outre le buteur de la formation de l'Hérault, deux autres finalistes ont été retenus par un comité de journalistes: il s'agit de l'attaquant zimbabwéen de l'Olympique lyonnais Tino Kadewere et du milieu offensif du RC Lens Gaël Kakuta. Deux autres internationaux algériens figuraient dans une première liste de 11 joueurs, à savoir les deux sociétaires du FC Metz: le gardien de but Alexandre Oukidja et le milieu offensif Farid Boulaya. Jamais depuis 13 ans, un Algérien, un Zimbabwéen ou un Congolais n'a été élu meilleur joueur africain du championnat de France (Ligue 1). Le nom du lauréat sera dévoilé juste après l'avant-dernière journée de Ligue 1, le 17 mai.