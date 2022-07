On se souvient qu'à la fin de sa conférence de presse du mois d'octobre 2021, le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi avait confié qu' «au mois de septembre de la même année, j'ai reçu une information d'acteurs du football qu'au moment de sa signature à Nice, Delort aurait signé un document comme quoi il n'irait pas à la CAN. Ça m'a ébranlé mais je me disais wait and see». Depuis, Andy Delort n'a plus été convoqué en sélection algérienne. Quinze mois plus tard, soit au mois de février dernier, Delort annonce un probable retour chez les Verts. Mais ce n'est que vendredi dernier, que le coach national a bel et bien réouvert la porte à l'attaquant de l'OGC Nice pour les prochains matchs des Verts prévus au mois de septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2023 prévue en côte d'Ivoire. Delort a déclaré dans un entretien accordé à Nice-Matin que «les choses ont changé dernièrement, j'ai discuté avec le sélectionneur Djamel Belmadi», ajoutant que désormais «tout est rentré dans l'ordre». «C'était nécessaire d'en parler, et à présent que c'est fait, je suis de nouveau à sa disposition», a poursuivi l'attaquant niçois. Ainsi, Delort, qui a donc fait la paix avec Belmadi, s'en réjouit en se déclarant même «impatient» de retrouver ses coéquipiers en Équipe nationale. C'est une très bonne opportunité pour le bien de la sélection algérienne. Au mois de juin dernier, Djamel Belmadi avait convoqué sept nouveaux jeunes joueurs pour un stage de préparation tout en écartant le même nombre d'anciens joueurs. Et là, beaucoup ont donc estimé que Belmadi veut donner la «retraite» aux anciens. Mais le coach des Verts a tenu, dans une conférence de presse, à préciser, sans détour et avec sa franchise habituelle: «On n'a pas officiellement de retraités internationaux, je ne cherche pas à mettre des joueurs à la retraite. D'autres éléments vont nous rejoindre probablement. Je suis très clair dans mes choix, l'idée c'est de présenter l'équipe la plus performante pour hisser plus haut le drapeau national. Tout le monde a envie de rejoindre ce groupe. Je leur ai dit qu'il y a la réalité du haut niveau, qu'il fallait valider cette sélection. S'ils veulent être là en septembre, c'est via les performances et les prestations, et rien d'autre que ça.»