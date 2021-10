L'attaquant international algérien, Andy Delort, est élu meilleur joueur de l'OGC Nice en septembre, selon le sondage mensuel organisé par le club azuréen de Ligue 1 française de football. Auteur d'un mois plein, le nouveau numéro 7 du Gym a marqué les esprits d'entrée et pesé dans les résultats, se montrant 4 fois décisif. Une passe décisive pour débuter à Nantes (2-0), un but pour conclure à Saint-Etienne (3-0), et un 1er mois déjà plein pour Andy Delort en Rouge et Noir. Débutée à la Beaujoire, le 12 septembre dernier, l'aventure niçoise de l'international algérien, s'est tout de suite élancée sur des bases élevées. Entré en jeu dans le derby (2-2), le numéro 7 y a inscrit son 1er but avec les Aiglons, avant d'offrir le ballon de but à Hicham Boudaoui. De nouveau buteur à Saint-Etienne au terme d'une performance généreuse et emplie de caractère, Delort a séduit les amoureux de l'OGC Nice par son tempérament, son altruisme et sa qualité devant le but adverse. Ils l'ont récompensé en le désignant «Aiglon du mois» au terme de ses 4 premières apparitions avec le Gym en lui octroyant 36% des votes. Par ailleurs, le cas du joueur algérien fait toujours autant couler d'encre du côté de Montpellier. Transféré à l'OGC Nice, lors du dernier mercato estival, en échange d'un chèque de 10 millions d'euros, l'attaquant de 29 ans a été pris en grippe par une très grande partie des supporters du MHSC, très déçus de voir leur buteur vedette s'envoler chez lez Aiglons. Le président du club héraultais, Louis Nicolin, a également fait part de sa tristesse sur ce dossier, tout en relativisant les choses. C'est désormais au tour de Téji Savanier (29 ans) de s'exprimer sur le départ de l'international algérien, au cours d'un entretien accordé à L'Equipe. «On l'a tous mal vécu, parce qu'on ne s'y attendait pas. Andy, c'était mon frérot, j'étais toujours avec lui. Aujourd'hui encore, on s'appelle à chaque fois qu'on est sur la pelouse. Il est parti (à Nice), il faut respecter son choix et penser à nous. Andy à Montpellier, c'est du passé», a ainsi lâché le capitaine montpelliérain, avant de poursuivre, sur le comportement des supporters ayant accusé Delort de trahison. «C'est l'avis des supporters. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Comme nous, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il parte. Andy, c'était un Montpelliérain, l'âme du club, le capitaine. Ils se sont sentis un peu trahis, oui. Mais encore une fois, c'est leur avis, pas le mien.»