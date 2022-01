Pour les médias espagnols, Erling Haaland (21 ans) n'ira nulle part ailleurs qu'en Liga. Le serial buteur du Borussia Dortmund (53 buts inscrits en 54 matchs de Bundesliga) est très clairement la cible du Real Madrid et du FC Barcelone et personne ne voit un autre club venir gêner la bataille entre les 2 mastodontes espagnols. De plus, le «Je jouerai ici, en Espagne» lâché par l'international norvégien (15 sélections, 12 réalisations) pendant ses vacances à Marbella a convaincu tous les observateurs ibères. À l'occasion de la conférence de presse de présentation de Ferran Torres, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a d'ailleurs lui aussi remis une pièce dans la machine. «On travaille sur la saison prochaine, on a envie de construire une nouvelle équipe. Tout est possible si ça se fait bien, je suis sûr que tout se passera bien.» Entre un Barça apparemment redevenu capable financièrement de boucler de gros dossiers et un Real Madrid désireux d'associer Haaland et Mbappé, la bataille s'annonce féroce. Mais Marca a lâché une petite bombe, hier matin. «Décision imminente», a en effet titré le quotidien madrilène sur sa Une. La raison? Le journal assure que le buteur scandinave du BVB a choisi d'évoluer en Espagne, la saison prochaine et qu'un accord devra être trouvé avant le 31 janvier prochain. La raison? Le média indique seulement que le joueur fera son choix d'ici là. Pour rappel, Haaland est sous contrat jusqu'en 2024 et dispose d'une clause libératoire de 75 millions d'euros.