Les joueurs de l'équipe nationale algérienne de football seront à pied d'oeuvre, dès aujourd'hui, à Doha, au Qatar, pour effectuer leur ultime stage pré-compétitif avant d'aborder la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun, prévue du 9 janvier au 6 février prochains. Ce stage des champions d'Afrique en titre sera ponctué par 2 matchs amicaux: le 1er est prévu pour samedi 1er janvier face à la Gambie, alors que le 2e est programmé pour mercredi 5 janvier devant le Ghana, avant de s'envoler le lendemain pour Douala, au Cameroun. Question effectif, Djamel Belmadi a convoqué 28 joueurs, comme le prévoit la nouvelle réglementation de la CAF et de la FIFA pour cause de coronavirus et son dernier variant.

Dans cette liste, figurent, entre autres, le défenseur de l'ES Tunis Mohamed Amine Tougaï, pour sa première convocation chez les Verts, lui qui s'est illustré avec l'équipe nationale A', sacrée Championne arabe de la FIFA-2021 à Doha (Qatar). C'est aussi le cas pour son compatriote, le milieu de terrain offensif Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/ Qatar), élu meilleur joueur de la Coupe arabe des nations FIFA-2021, et qui effectue ainsi son grand retour en équipe nationale après plusieurs mois d'absence. En résumé 15 joueurs champions d'Afrique lors de la précédente édition en 2019 en Egypte figurent dans la liste des 28 joueurs, alors que 13 éléments vont participer pour la première fois à une phase finale de la CAN. Et là, il y a lieu de se demander comment seront les états de certains joueurs, à l'image de Youcef Belaïli qui vient de résilier son contrat avec son club qatari avant la fin de la Coupe arabe des nations et qui se trouve donc sans club. Ce que lui reproche parfaitement Belmadi qui a insisté sur le fait qu'aucun joueur ne serait convoqué en sélection nationale, s'il est sans club. Aujourd'hui et vu les circonstances, Belmadi va devoir faire une «exception» pour ce joueur clé et indispensable pour les Verts lors de cette CAN. D'autre part, Islam Slimani se trouve sur la liste des joueurs libérés par l'Olympique de Lyon. Et lui aussi doit retrouver un autre club durant le mercato d'hiver qui débutera en France le 1er janvier prochain. Mais, le temps presse et Slimani serait préoccupé par la CAN. Ce qui poserait un problème de concentration totale de l'attaquant, buteur des Verts lors de cette CAN.

Sinon, pour les autres joueurs, et en particulier les nouveaux, cette participation à la CAN devraient bien les motiver pour montrer ce dont ils sont capables sur le terrain et montrer surtout au sélectionneur Belmadi qu'il ne s'est vraiment pas trompé à leur sujet. Les Verts seront donc à pied d'oeuvre dès, aujourd'hui, après- midi à Doha pour ce stage pré compétitif dont le choix de se préparer dans ce pays du Golfe avait été déjà adopté avant la dernière CAN-2019 en Egypte, remportée par l'Algérie.

Il est à noter enfin que la sélection algérienne de football se trouve dans le groupe «E» de la prochaine CAN au Cameroun où, les Verts entameront la défense de leur titre, mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade de Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire, jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00).