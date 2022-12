Tout avance dans le bon sens à Douéra. Alors que Tarek Belaribi poursuit ses visites d’inspection aux stades en cours de construction. Jeudi, le ministre s’est rendu à Douéra afin de s’arrêter sur le niveau de l’avancement du chantier du nouveau stade de la capitale. Selon un communiqué officiel du ministère, «les travaux connaissent un avancement considérable». Après une inspection générale du stade principal, le ministre a donné des instructions pour commencer immédiatement l’installation des deux écrans géants et la plantation du gazon naturel. La pose des 40000 sièges a également débuté, avec l’achèvement du procédé de pose du matériau isolant qui empêche l’écoulement de l’eau en dessous des tribunes. D’autres travaux d’aménagement intérieur, des travaux primaires et secondaires, des travaux de plomberie, des travaux électriques et des travaux de raccordement aux réseaux d’eau et d’égouts sont en cours.